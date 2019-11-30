Ekonomi İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya 2019 yılı itibariyle 1 milyon 370 bin kişi işe yerleştirildi
İŞ DÜNYASI

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya: 2019 yılı itibariyle 1 milyon 370 bin kişi işe yerleştirildi

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya: 2019 yılı itibariyle 1 milyon 370 bin kişi işe yerleştirildi

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Eğitim-Bir-Sen Giresun şubesi tarafından düzenlenen ‘Teknolojik dönüşüm sürecinde geleceğin meslekleri’ konferansında konuştu. Uzunkaya, kaptığı konuşmada, Türkiye’de, 2018 yılında 1 milyon 240 bin 308 kişiyi işe yerleştirdiklerini belirterek bu sayının 2019 yılı itibariyle 1 milyon 370 binlere geldiğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Türkiye’de, 2018 yılında 1 milyon 240 bin 308 kişi işe yerleştirildi, bu sayı 2019 yılı itibariyle 1 milyon 370 binlere geldi.
Türkiye’de, 2018 yılında 1 milyon 240 bin 308 kişi işe yerleştirildi, bu sayı 2019 yılı itibariyle 1 milyon 370 binlere geldi.

İstihdamın insanlık açısından önemini belirten Uzunkaya, “İstihdam insanlığın bugününün, yarınının en önemli konusu olacaktır. Zaman zaman basında, bir takım çevrelerde Türkiye’nin gerçek gündemine gelelim işsizlik konusu. Bu sadece Türkiye’nin konusu mu? Amerika’nın, İngiltere’nin, Fransa’nın gündemi farklı mı? Çünkü biz biliyoruz ki yeryüzünde kaynaklar sınırlı ama insanoğlunun istekleri sonsuz. Sonsuz ve hırslı istekleri yönete bilmek devletlerin en büyük sorumluluğudur. Bu yönüyle baktığımız zaman istediği kadar küçümsemeye çalışsınlar Türkiye tüm meselelerinde olduğu gibi istihdam ve iş gücü piyasasındaki aktif rolüyle de sadece Türkiye’de değil dünya gerçekliğinde de ciddi öneme sahip olan bir ülkedir” dedi.

Türkiye’nin en büyük mesellerinin bir tanesinin de iş beğenmeme olduğuna vurgu yapan Uzunkaya, “İş başı eğitim programları konusunda herkes memnun ama işverenler bize çalışacak elaman bul diyorlar. Eleman arıyoruz. Biz bu gerçeği söylediğimizde iş bulamıyoruz diyor insanlar, işverenlerde eleman bulamıyorlar” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de müjdeyi verdi: Tarıma dayalı sanayi bölgesi kurulacak
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de müjdeyi verdi: Tarıma dayalı sanayi bölgesi kurulacak

İnsanların masa başı iş istediğini kaydeden Uzunkaya, ‘Masaları kaldıralım’ diyerek, şöyle devam etti:

  • “İş istiyorlar ama herkes masa başı iş istiyor. Ben 3 yıldır masamda misafirlerimi karşılamak dışında 1 gün oturmadım. Masaları cazip halden bir kaldıralım, nedir bu masa? Lanet olsun masasına herkes masada oturmak istiyor ama ben diyorum ki bu ülkede de dünyada da uyumak isteyenlere iş yok, ama masayı yapmak isteyenlere, pazarlamak isteyenlere, üretim yapmak isteyenlere iş sonsuz. Türkiye’nin en büyük meselelerinden bir tanesi de gerçekten iş beğenmemesidir. Ben bunu söylediğimde diyorlar ki, 2 bin liraya nasıl çalışacaksın? İş gücü piyasasında 2 bin liranın hesabını yapıyorsunuz ama işverenimiz de sizin vasıf bilgilere sahip olmadığınızdan dolayı 2 bin lirayı da hak etmediğinizi düşünüyor. O zaman siz ne alacağınızın hesabını yapmak yerine, ne katacağınızın hesabını yapmak durumundasınız.”

Konuşmanın ardından Eğitim-Bir-Sen Giresun Şubesi Başkanı Muhammet Sarı tarafından İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’ya hediye takdim edilerek çekilen hatıra fotoğrafı ile program sona erdi.

İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: İşverenlerimiz diplomadan ziyade tecrübeye önem vermektedir
EKONOMİ
İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: İşverenlerimiz diplomadan ziyade tecrübeye önem vermektedir
PKK bir paçavradır

PKK bir paçavradır

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 89'uncu gününde.
Çok korktumama Allah yardım etti

Çok korktum
ama Allah yardım etti

Hattat rolüyle dikkat çeken Öke, yenisafak.com'a konuştu.
S400 sandım

S400 sandım

​Gökyüzünde görülen parlak cisim, heyecanlandırdı.
Barış Pınarı'nda büyük kırılma oluştu

Barış Pınarı'nda büyük kırılma oluştu

​Teslim olan PKK'lı 2 terörist örgütteki büyük çöküşü anlattı.
Evi işaretlenen vatandaş konuştu

Evi işaretlenen vatandaş konuştu

"​Belediye başkan yardımcısı 'Evinizi yıktırırım' demişti".
25 bin yeni Bylock

25 bin yeni Bylock

FETÖ'nün programını kullanan aktif kamu görevlileri tespit edildi.

Nadir görülen zehir hayatlarını kararttı

Nadir görülen zehir hayatlarını kararttı

Bir gramı bile 1 milyon insanı öldürecek güçte.

17 yıllık<br>ortaklık bitiyor

17 yıllık
ortaklık bitiyor

​Koç Grubu İtalyanlar ile fesih anlaşması imzaladı.
Rakiplerimiz <br>belli oluyor

Rakiplerimiz
belli oluyor

​EURO 2020'de kura çekimi bugün yapılacak.
Taraftar minibüsü <br>tırla çarpıştı

Taraftar minibüsü
tırla çarpıştı

Bursasporlu 17 taraftar kazada yaralandı.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
Mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Mevsim normallerinin üzerine çıkacak

​İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için yeni uyarı.
Ambulans<br> hırsızına tahliye

Ambulans
hırsızına tahliye

​İstanbul Üniversitesi'ne ait ambulansı çalmıştı.
Akaryakıt izdihamı!

Akaryakıt izdihamı!

​Lübnan'daki grev sonrası istasyonlara akın oldu.
Samsun'da inanılmaz olay

Samsun'da inanılmaz olay

​İkizlerden biri ağır yaralandı, diğeri son anda kurtuldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.