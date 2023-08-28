İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in annesi vefat etti

Depremin sonuçlarının en az bir sene boyunca bölge insanının hayatını etkileyeceğine dikkat çeken Şekib Avdagiç, "Bölgenin daha uzun süre yardıma ve özel desteklere ihtiyacı var. İş dünyası olarak yardımları, ihtiyaçlar sürdükçe devam ettirmek zorundayız” dedi.Avdagiç, deprem kuşağında bir ülke olmanın bize verilen önemli bir uyarı olduğunu belirterek, "O da sanayi ve ticaretin belli merkezlerde sıkışmaması gerektiğidir. Görüyoruz ki belirli bölgelerde yoğunlaşan sanayi ve ticaret, ekonomik ve sosyal riskleri artırıyor" diye konuştu.