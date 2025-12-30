Jeotermal yatırımı yeniden hızlandı

Türkiye’yi 2030 yılında 3.000 MW jeotermal kaynaklı elektrik enerjisi kurulu güç hedefine ulaştıracak yatırımların, Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması kapsamına alınması için 31 Aralık 2030 tarihine kadar işletmeye alınması zorunluluğu olduğunu anımsatan Kındap, sektör olarak bu sürenin 2040’a kadar uzatılmasını talep ettiklerini söyledi. Kındap, “Jeotermal enerjiye yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımız izin süreçlerini beş yılda tamamlayabiliyor. Bugünkü mevzuata göre, bugün jeotermale yatırım yapma kararı veren pek çok yatırımcının YEKDEM kapsamına girmesi teknik olarak mümkün olmayacak” dedi.