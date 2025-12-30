Jeotermal yatırımı yeniden hızlandı

Türkiye, seracılık başta olmak üzere jeotermalin tüm entegre kullanım alanlarında dünya lideri olabilecek bir potansiyele sahip.
2025 yılı, Türkiye’nin elektrik enerjisi kurulu gücüne bin 758 megavat seviyesinde pay sahibi olan jeotermal enerjide yatırım uykusundan uyanıldığı bir yıl oldu. Türkiye Elektrik iletim A.Ş (TEİAŞ) verilerine göre bu yıl içerisinde baz yük konumunda olan 67 megavat kurulu güçte jeotermal enerji santrali devreye alınırken, yatırımcı şirketlerin envanterinde süreçleri devam eden 300 megavat seviyesinde proje stoku bulunuyor.
POTANSİYELİN SADECE %11’İNİ KULLANIYORUZ
Sektörün 2025 yılındaki gelişim çizgisini değerlendiren Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, Türkiye’nin jeotermalin tüm kullanım alanlarında dünya lideri olabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti. Kındap, “Türkiye olarak keşfi tamamlanmış jeotermal potansiyelimizin yüzde 11 gibi çok düşük bir yüzdesini kullandığımız halde bile dünyanın 4’üncü, Avrupa’nın lider ülkesi konumundayız” dedi.
YATIRIMDA SÜRE ŞARTI 2040’A UZATILSIN TALEBİ
- Türkiye’yi 2030 yılında 3.000 MW jeotermal kaynaklı elektrik enerjisi kurulu güç hedefine ulaştıracak yatırımların, Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması kapsamına alınması için 31 Aralık 2030 tarihine kadar işletmeye alınması zorunluluğu olduğunu anımsatan Kındap, sektör olarak bu sürenin 2040’a kadar uzatılmasını talep ettiklerini söyledi. Kındap, “Jeotermal enerjiye yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımız izin süreçlerini beş yılda tamamlayabiliyor. Bugünkü mevzuata göre, bugün jeotermale yatırım yapma kararı veren pek çok yatırımcının YEKDEM kapsamına girmesi teknik olarak mümkün olmayacak” dedi.