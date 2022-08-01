Ekonomi Kabuklu fındık alım fiyatları açıklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kabuklu fındık alım fiyatları açıklandı

Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hafta sonu açıklanan fındık fiyatları ile ilgili duyuru yayımladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Kabuklu fındık alım fiyatları açıklandı
Arşiv

TMO'dan yapılan açıklamada, fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla TMO kabuklu fındık alım fiyatlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hasat dönemi öncesinde açıklandığı belirtildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"2022/2023 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları %50 sağlam iç fındık esasına göre;

Giresun kalite için 53,00 TL/Kg,

Levant kalite için 52,00 TL/Kg,

Sivri kalite için ise 51,00 TL/Kg’dır.

Bakanlığımızın üreticilere vereceği destek ödemeleri (alan bazlı, mazot ve gübre) ile birlikte düşünüldüğünde ortalama fiyat 54,00 TL/Kg olacaktır. Ayrıca yüksek randımanlı fındığa geçmiş yıllarda olduğu gibi randıman farkı ilave edilecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da fındık fiyatını açıkladı: Giresun ve levant kalite fındığın kilosu 54 lira
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da fındık fiyatını açıkladı: Giresun ve levant kalite fındığın kilosu 54 lira

RANDEVULAR 15 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

TMO; fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamıştır. Kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos’ta başlanacak olup alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacaktır. Üreticilerimiz 15 Ağustos’tan itibaren TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresi üzerinden randevularını alabilecektir. Üreticilerimizin TMO’ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekmektedir. Yeni hasat sezonu ve kabuklu fındık alım fiyatları üreticilerimize hayırlı olsun."
Yunanistandan Türkiyeye küstah tehdit

Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Dışarı çıkacaklar dikkat

Dışarı çıkacaklar dikkat

​Meteoroloji peş peşe uyardı.
Kiralar yüzde 30 düşecek

'Kiralar yüzde 30 düşecek'

​Emlakçılar Odası başkanı 'İddia ediyorum' diyerek tarih verdi.

​Bakan Varank test etti: Dünyada başka örneği yok.

Amerika ve Avrupa'dan talep yağıyor.

​Koca Yusuf Diyarbakır'da.

Sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi Erhan Arman etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.