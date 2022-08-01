Kabuklu fındık alım fiyatları açıklandı

TMO'dan yapılan açıklamada, fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla TMO kabuklu fındık alım fiyatlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hasat dönemi öncesinde açıklandığı belirtildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"2022/2023 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları %50 sağlam iç fındık esasına göre;

Giresun kalite için 53,00 TL/Kg,

Levant kalite için 52,00 TL/Kg,

Sivri kalite için ise 51,00 TL/Kg’dır.

Bakanlığımızın üreticilere vereceği destek ödemeleri (alan bazlı, mazot ve gübre) ile birlikte düşünüldüğünde ortalama fiyat 54,00 TL/Kg olacaktır. Ayrıca yüksek randımanlı fındığa geçmiş yıllarda olduğu gibi randıman farkı ilave edilecektir.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da fındık fiyatını açıkladı: Giresun ve levant kalite fındığın kilosu 54 lira

RANDEVULAR 15 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

TMO; fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamıştır. Kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos’ta başlanacak olup alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacaktır. Üreticilerimiz 15 Ağustos’tan itibaren TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresi üzerinden randevularını alabilecektir. Üreticilerimizin TMO’ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekmektedir. Yeni hasat sezonu ve kabuklu fındık alım fiyatları üreticilerimize hayırlı olsun."