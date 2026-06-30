Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Kapıkule'de kaçak hayvan ticareti engellendi: Pomeranianlara el konuldu

Kapıkule'de kaçak hayvan ticareti engellendi: Pomeranianlara el konuldu

09:2930/06/2026, Salı
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Ticaret Bakanlığı'ndan sıkı denetim.
Ticaret Bakanlığı'ndan sıkı denetim.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yasa dışı getirilen ve değeri 472 bin 680 lirayı bulan 6 "pomeranian" cinsi köpek yavrusunu ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekipleri, yürüttükleri risk analizi ve denetim faaliyetleri kapsamında canlı hayvan kaçakçılığı girişimine engel oldu.

Bu kapsamda ülkeye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir araç, risk analizi çalışmaları sonucunda şüpheli bulunarak x-ray taramasına sevk edildi.

Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince araçta detaylı arama gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde, piyasa değeri yaklaşık 472 bin 680 lira olan 6 pomeranian cinsi köpek yavrusunun Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışıldığı belirlendi.

Köpek yavrularına el konulurken Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.




#Gümrükler Muhafaza ekipleri
#Kapıkule Gümrük Kapısı
#köpek yavrusu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Araçların değer kaybı nasıl hesaplanacak? Trafik sigortasında neler değişiyor, yeni düzenlemede neler var?