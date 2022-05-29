Ekonomi Karakaya türbini savaşa takıldı 6 metre çapındaki türbinler Türkiyede üretilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Karakaya türbini savaşa takıldı: 6 metre çapındaki türbinler Türkiye’de üretilecek

Karakaya Hidroelektrik Santrali için 300 megavatlık çarkların ve türbin parçalarının Türkiye’de üretilmesi hedefleniyor. Elektromekanik Sanayi Genel Müdürü Fatih Öztürk, “300 megavatlık 6 metre çapındaki çarkın ilki Rusya’da üretildi. Ancak savaş nedeniyle getiremedik. 2, 3, 4, 5 ve 6’ncı çarkları Türkiye’de üreteceğiz” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karakaya türbini savaşa takıldı: 6 metre çapındaki türbinler Türkiye’de üretilecek
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Yenilenen Diyarbakır Karakaya Barajı'nın çark ve türbin parçaları Rusya-Ukrayna savaşına takıldı. Hidroelektrik Santrali için 300 megavatlık çarkların ve diğer türbin parçalarının Türkiye’de üretilmesi için harekete geçen yerli üretici TEMSAN çalışmalara başladı.

2017’NİN TOHUMLARI MEYVE VERİYOR

2017’de TEMSAN Karakaya Hidroelektrik Santralinin bakımı ve rehabilitasyonu kapsamında eğitim faaliyetleri alma, türbin tasarımı, hidroelektrik santral tasarımı konusunda fonksiyon kazanması misyonunun verildiğini söyleyen Öztürk, “O gün atılan tohumlar bugün meyve vermeye başladı. Rusya’da 18 kişilik AR-GE ekibimizin 8’i türbin tasarımı konusunda eğitim aldı. 300 megavatlık 6 metre çapındaki çark Rusya’da üretildi. Savaş durumundan dolayı malımızı getiremedik Türkiye’ye. 2, 3, 4, 5 ve 6’ncı çarkları Türkiye’de üreteceğiz” diye konuştu.

Fatih Öztürk
Fatih Öztürk

ANKARA VE DİYARBAKIR ÜRETİM ÜSSÜ OLACAK

Karakaya HES gibi büyük ölçekli ve Hirfanlı, Gezende, Derbent HES gibi küçük ölçekli santrallerin türbin teçhizatının çark dışında kalan salyangoz, sabit ve hareketli ringler, cebri boru gibi parçaların üretiminin yapıldığını belirten Öztürk, “Ankara’daki EÜAŞ Sargı Atölyesinin TEMSAN Ankara Fabrikasında yenilenerek birleştirilmesiyle kurulacak olan generatör sargı fabrikasının tamamlayıcısı olarak bir generatör için gerekli olan sargı dışındaki generatör stator karkası, sargı montajı, rotor kutupları gibi tüm ekipmanların üretimi için Diyarbakır fabrikamızdaki tezgâhlarımızdan faydalanılacak. Böylece, Ankara ve Diyarbakır fabrikalarımız bir ‘generatör’ üretim üssü hâline gelecek” ifadelerini kullandı. Enerji verimliliğinin yüzde 91’den 94,5’e çıkartıldığının, 1.8 gigavatlık bir santralde günlük 11 milyon liraya yakın tasarruf yapıldığı bilgisini de veren Öztürk, “Enerji veriminde milli gelire katkı sağlıyoruz. Tüm santrallerimizi bu anlamda değerlendireceğiz” diye konuştu.

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