Katılım Emeklilik’ten güçlü performans: Fon büyüklüğü 76 milyar TL’yi aştı

04:006/03/2026, Cuma
G: 6/03/2026, Cuma
Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek

Katılım Emeklilik, şubat ayı itibarıyla fon büyüklüğünü 76 milyar TL’nin üzerine taşıdı.

Ramazan ayı dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen "Basın İftar Buluşması"nda sektör temsilcileri ve gazetecilerle bir araya gelen şirket yönetimi, 2025 yılı performansına ve yeni dönem planlarını paylaştı.

YATIRIMCILAR İÇİN REKOR GETİRİLER

Türkiye'de 18 milyon katılımcı ve 2,5 trilyon lirayı aşan hacmiyle ekonominin uzun vadeli tasarruf mekanizması halini alan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), artan fon çeşitliliğiyle yatırımcısına enflasyonun üzerinde reel getiri sunmaya devam ediyor. Yakalanan güçlü büyüme ivmesinde dikkat çeken Katılım Emeklilik, yüzde 100 faizsiz finans ilkelerine uygun 20 farklı fon seçeneğiyle geniş bir yelpaze sunuyor. Şirketin paylaştığı verilere göre, Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (KJM) 2025 yılı sonunda yüzde 139 oranında rekor bir getiri sağladı. Yatırımcıların favorisi olan Altın Katılım Fonu (KEF) yüzde 102,45 kazanç üretti. Henüz yeni bir enstrüman olmasına rağmen Gümüş Katılım Fonu da (KGC) yüzde 57,46 primle yıla başarılı bir başlangıç yaptı. Türkiye genelinde 1,9 milyonu aşan 18 yaş altı BES katılımcı sayısında Katılım Emeklilik, stratejik bir paya sahip. Şirketin "Erken BES" katılımcı sayısı şubat sonu itibarıyla 195 bine ulaştı.

SAĞLIKTA YENİLİĞE ODAKLANDIK

  • Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, BES’in hane halkı tasarrufları için en güçlü bileşenlerden biri olduğunu vurguladı. Sincek, "Piyasa koşullarına duyarlı yönetim anlayışımız ve katılım ilkelerine sadık kalarak yatırımcılarımıza reel değer sunuyoruz" dedi. Sağlık sigortacılığında da hız ve yeniliğe odaklandıklarını belirten Sincek, provizyon işlemlerinde sektörün en hızlı kurumları arasında yer aldıklarını ifade etti. Sincek ayrıca, "Emeklilik Gelir Planı" tercih eden ve şartları sağlayan katılımcılara sunulan hediye sağlık sigortası ile sektörde bir ilki gerçekleştirdiklerini hatırlattı.


