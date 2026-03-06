Katılım Emeklilik’ten güçlü performans: Fon büyüklüğü 76 milyar TL’yi aştı

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, BES’in hane halkı tasarrufları için en güçlü bileşenlerden biri olduğunu vurguladı. Sincek, "Piyasa koşullarına duyarlı yönetim anlayışımız ve katılım ilkelerine sadık kalarak yatırımcılarımıza reel değer sunuyoruz" dedi. Sağlık sigortacılığında da hız ve yeniliğe odaklandıklarını belirten Sincek, provizyon işlemlerinde sektörün en hızlı kurumları arasında yer aldıklarını ifade etti. Sincek ayrıca, "Emeklilik Gelir Planı" tercih eden ve şartları sağlayan katılımcılara sunulan hediye sağlık sigortası ile sektörde bir ilki gerçekleştirdiklerini hatırlattı.