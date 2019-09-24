Ekonomi Katılım Emeklilikten sağlıkta Gülümseten sigorta
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Katılım Emeklilik’ten sağlıkta ‘Gülümseten’ sigorta

Katılım sigortacılığında hizmet verdiği ürünlerle dikkat çeken Katılım Emeklilik, sağlık tarafındaki yeni ürününü duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayhan Sincek
Ayhan Sincek

Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası adı verilen yeni ürün ile ilgili konuşan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılım Emeklilik olarak milletimizin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını doğru ürünlerle çözüyoruz. Sağlıkta da faizsiz sigorta olabileceğini gösterdik ve teveccühle karşılandık. Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile bu kategorideki büyümemizi sürdürüyoruz” dedi. Sincek, “Türkiye’de tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti. Katılım Emeklilik olarak güçlü teknolojik altyapımız ve sorunlara pratik çözüm getiren inovatif ürünlerimizle sağlık sigortalarında da farkımızı ortaya koyuyoruz. Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortasıyla sigortalılarımızın, SGK anlaşmalı özel hastanelere gittiğinde fark ücreti ödememelerini sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

BÜTÇE DOSTU PRİMLER

Aldıkları geri bildirimler sonucunda sağlık kapsamında yeni bir ürün daha geliştirdiklerini aktaran Ayhan Sincek, “Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile beklenmedik sağlık sorunlarında SGK ve Katılım Emeklilik ile anlaşmalı özel hastanelerde yatarak tedavilerde oluşan fark ücretleri bütçe dostu primlerle güvence altına alınabiliyor. Bu ürün kapsamında yatarak tedavilerde acil sağlık giderleri %100 karşılanıyor” dedi.

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