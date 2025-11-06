Yapılan incelemede "Follow Me" markalı plastik masanın güvenlik standartlarına uygun olmadığı belirlendi.
Ticaret Bakanlığı, piyasada satılan bir plastik masanın güvenlik şartlarını karşılamadığını tespit ederek, ciddi yaralanma riski taşıdığı gerekçesiyle ürünün toplatılmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı
, güvenlik standartlarına uymayan ürünlerle ilgili uyarılarını sürdürmeye devam ediyor.
Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden piyasada satılan yeni bir ürün hakkında halkı bilgilendirdi.
"Plastik masa güvenlik standartlarına uygun değil"
Yapılan incelemede,
“Follow Me”
markalı plastik masanın güvenlik standartlarına uygun olmadığı tespit edildi.
Yetkililer, ürünün ciddi yaralanmalara yol açabileceği gerekçesiyle toplatılacağını açıkladı.
Söz konusu ürünün bilgileri şu şekilde;
