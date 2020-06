Kısa filmle kârlı iş

Hayatımızın her alanına girerek, işimizi kolaylaştıran teknoloji sayesinde girişimci sayısı da her geçen gün katlanıyor. Her kesimin kolayca fenomen, blogger ve instagrammer olduğu günümüzde özellikle gençlerin çektiği kısa filmler büyük ilgi görüyor. Bu geniş yelpaze içerisinde sinemasever bir insanın, gün içerisinde kaliteli filmle buluşması için platform bulup seçmesi, süresini kontrol etmesi vaktinin önemli bir bölümünü alıyor. Öbür taraftan filmi üreten yönetmenlerin şu an bu eserlerden gelir elde etme şansları neredeyse yok.

SİNEMA VE TEKNOLOJİ İŞ FİKRİNE DÖNÜŞTÜ

Bu noktadan yola çıkan girişimci Hasan Celil Tombul, hayata geçirdiği Cineshort uygulamasıyla, sinemayı seven herkese yalın ve hızlı şekilde iyi filmler izletmeyi amaçlıyor. Tombul, ayrıca yoğun emekler sonucu eserlerini ortaya koyan yönetmenleri kitlelerle buluşturmayı ve sürdürülebilirlik adına gelir yaratmayı hedefliyor. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü öğrencisi Hasan Celil Tombul, en büyük iki hobisi olan sinema ve teknolojiyi, arkadaşlarıyla bir iş fikrine dönüştürmüş.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GÜÇLÜ MODEL

Meseleye daha derin ve eleştirel bakınca harika filmlerin izleyiciyle buluşamadığını anlatan Tonbul, “Ama biliyoruz ki, insanlar gün içerisindeki ufak vakitlerinde bu eserlere ulaşabilseler izleyecekler. Sürdürülebilir güçlü bir model oluşturmak için harika bir ekiple yola çıktık. Ortağım Tuğçe, bir pazarlama ve iş geliştirme dahisi. Didem gördüğüm en iyi, en detaycı avukat, aynı zamanda büyüme konusunda takım üyemiz. Yönetmen ilişkileri konusunda Mustafa ve yazılım takımımız gece gündüz inovatif bir platform için çalışıyor” bilgisini paylaştı.

13 FARKLI TÜRLE BİN FİLMİ İZLEYİCİYLE BULUŞTURUYOR

Tüketicinin mobil uygulama ile gün içerisindeki mola ve kısa vakitlerde harika filmler izleyebileceğine işaret eden Tombul, şunları kaydetti. “Uygulamamız App Store’da yayında, çok yakında Google Play’de de yer alacağız ve önemli kurumsal işbirliklerimizi duyurmuş olmayı istiyoruz. Örneğin otobüstesiniz, 15 dakikalık bir yolculukta harika bir 12 dakikalık animasyon filmi seyredebilirsiniz. Bunun gibi halihazırda havuzumuzda bulunan 13 farklı türden bine yakın filmi, isteği ve vaktine uygun olarak izleyicimize sunmak istiyoruz.”

YATIRIMCI VE FON ŞİRKETLERİYLE TEMAS HALİNDEYİZ

Bugüne dek 45 ülkede, yönetmenlerden içerik aldıklarını anlatan Hasan Tombul, “2020 yılı sonuna kadar 8 ülkede yerleşik ekibimiz olacak, içerik sayımızı da eksponansiyel artırmayı hedefliyoruz” dedi. Yatırım konusunda ise, her startup gibi kendilerinin de doğru yatırımcıyla, doğru zamanda buluşmak istediklerini anlatan Tombul, “Hali hazırda ülkemizde ve yurt dışında yatırımcı ve fon şirketleri ile temas halindeyiz” ifadelerini kullandı.