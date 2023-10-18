KOBİ’ler Hepsiburada İş Ortağım Buluşması’nda İstanbul’da bir araya geldi

Hepsiburada, 101 bini aşkın iş ortağının bulunduğu "Hepsiburada İş Ortağım" programına katılarak e-ticarette yer almak isteyen işletmelere fırsatlar sunuyor. Akbank iş birliğiyle 17 Ekim 2023 tarihinde İstanbul’da faaliyet gösteren girişimciler, satıcılar ve KOBİ'lerle bir araya geldi.

E-ticaret sektörü için yılın en heyecan verici ayı olan “Efsane Kasım” hazırlıklarını tamamlayan Hepsiburada, Kasım ayına girmeden önce, KOBİ’lerle “Hepsiburada İş Ortağım Buluşması”nda bir araya gelerek planlarını ve iş ortaklarına sunacakları destekleri aktardı.

Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz ve Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün ’ün de yer aldığı etkinlikte Hepsiburada Liderlik Ekibi, iş ortaklarına Kasım ayını nasıl daha verimli geçirebileceklerine ve cirolarını artırabileceklerine yönelik ipuçlarını paylaştı.

Finanstan reklama, eğitimden yurt dışına uzanan güçlü Hepsiburada desteği

Hepsiburada İş Ortağım Buluşmasına katılacaklara sunulacak fırsatlardan biri, komisyon oranı avantajı oluyor. Hepsiburada İş Ortağım programında yer alan satıcılar, pazarlama desteklerine ek olarak hediye reklam kredisinden de yararlanabilecek.

Hepsiburada’nın, Efsane Kasım’ı bundan 7 yıl önce Türkiye’ye getiren “ilk” e-ticaret markası olduğunu vurgulayan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, “Efsanenin ilk yılı olan 2016 ve ertesi yıllar içinde her seferinde daha da büyük rekorlar kırdık. Geçtiğimiz yıl da aynı şekilde Hepsiburada’nın başarılara ve yeni rekorlara imza attığı bir ay oldu. Kasım ayı e-ticaret için sadece alışverişin uygun fiyatlarla yapıldığı bir ay değil, iş ortaklarımız da yılın en büyük cirosunu bu aydan elde ediyor. Depolarımız ve lojistik merkezlerimize binlerce yeni personel alınıyor ve istihdama katkı sağlanıyor. İstanbul’da çocuğunun okul ihtiyaçlarını karşılamak için Samsun’da bir kırtasiyeden yapılan alışverişin tüm ülkeye katkısı var. Dolayısıyla Efsane Kasım’ın ülkemizin ekonomisine kaldıraç olma görevi de var. Hepsiburada İş Ortağım Buluşması’nı bu yıl da Efsane Kasım öncesinde gerçekleştirdik ve liderlik ekibimiz iş ortaklarımıza e-ticaretin en çok kazandıran ayında neler yapılması gerektiğini ve sunduğumuz pazarlama çözümleriyle cirolarını nasıl %150 artırabileceklerini aktardık. Hepsiburada olarak sahip olduğumuz pazarlama gücünü İş Ortaklarımızın gücüne güç katmak için kullanmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sene de Kasım ayına Hepsiburada Ailesi olarak çok iyi hazırladık. Hep beraber yeni rekorlar kıracağımız bir yıl olmasını diliyorum.” dedi

Akbank desteğiyle gerçekleşen “Hepsiburada İş Ortağım Buluşmasın”da, Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz ise “Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları’nın geçen sene de ana destekçisi olmuştuk. Bu sene de yine İstanbul’da sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Hepsiburada ile hem geçen sene hem de bu sene çok güzel bir iş birliğine imza attık. İşbirliğimizde, Hepsiburada ödemelerini ilk kez Akbank üzerinden alan satıcılara aylık hak ediş tutarı üzerinden %3 oranında olmak üzere, 12 aylık sürede toplam 6.900 TL’ye varan chip para ödülü ve KOBİ’lerimize “Hoş Geldin” kampanyası kapsamında 1 yıl boyunca ücretsiz 200 EFT ve 200 Havale avantajımız bulunuyor. Ayrıca iş birliği dahilinde uygun faiz oranlarıyla taksitli ticari kredi, özel POS çalışma koşulları, müşteri başına avantajlı maaş ödeme promosyonu ve uygun fiyatlı işyeri sigortası gibi çeşitli bankacılık ürünlerinde de fırsatlar sunuyoruz. Son olarak Efsane Kasıma yönelik olarak KOBİ’lerimizin stok ve çeşitli ihtiyaçları için 30 gün “0” faizli ticari artı para kredisi imkânı ile de KOBİ’lerimizin yanındayız” diye konuştu.

Akbank’ın Hepsiburada İş Ortağım programına katılan satıcılar için sunduğu destekler ve avantajlar kapsamında 1 Ekim 2023 itibarı ile Hepsiburada ödemelerini ilk kez Akbank üzerinden alan satıcılar 12 ay boyunca geçerli olacak şekilde; mevcut Akbank müşterisi ise ilk 4 ay aylık hak ediş tutarı üzerinden %3 (aylık en fazla 1.000 TL), 1 Ekim itibariyle Akbank müşterisi olmuş ise hak ediş tutarının ilk ay %5’i (en fazla 1.500 TL) sonraki 3 ay da aylık hak ediş tutarının %3’ü(en fazla 1.000 TL) ve kalan 8 aylık sürede ise aylık en fazla 300 TL olmak üzere aylık hak ediş tutarının %3’ü(en fazla 300 TL) oranında chip para ödülü elde edecek. Ödüller; hak ediş ödemesinin alındığı ayı takip eden ay içerisinde, Akbank Ticari Kredi kartına, Ticari Kredi Kartı yok ise Ticari Banka Kartına chip para olarak yüklenecek.

Bunun dışında, Hepsiburada satıcılarına özel, İlk kez 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren Hepsiburada ödemelerini Akbank üzerinden alan ve artı para limiti maksimum 100 Bin TL olan müşterilere, 30 güne kadar “%0” faiz fırsatı 3 Kasım 2023 itibarı ile yapılan artı para kullanımları için (aynı ay içerisinde geçerli) sunulacak.