Ekonomi Binlerce çalışanı bulunan Pamukkale Turizm için iyi haber geldi
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Konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için iyi haber geldi

Binlerce çalışanı bulunan Pamukkale Turizm için iyi haber geldi

Türkiye'nin ulaştırma sektöründe en köklü yolculuk markalarından biri olan Pamukkale Turizm’den iyi haber geldi. 27 Ekim 2018’de ilan edilen konkordato sürecinde mahkeme bugün kararını verdi. Yaşanan mali darboğazdan çıkmak amacı ile firmanın hazırladığı proje mahkeme tarafından tasdik edildi. Tüm borçlar ilk 1 yılı ödemesiz 48 ayda ödenecek.

Haber Merkezi İHA
Konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için iyi haber geldi
Pamukkale Turizm.

Pamukkale Turizm, 2018 yılında yaşanan ani kur ve faiz artışı sonucunda yaşadığı nakit sıkıntısı sebebiyle konkordato talebinin ardından, mahkeme 3 kişiden oluşan konkordato komiser heyetini atamıştı.

Geçtiğimiz ay gerçekleşen alacaklılar toplantısında alacaklı olan tedarikçi ve finans kuruluşlarının yüzde 92’sinin olumlu oy ile desteğini alan şirketin konkordato projesi, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada tasdik edildi.

TÜM BORÇLAR 48 AYA BÖLÜNECEK

Tüm alacaklılarının da olumlu desteği sebebiyle bir emsal olma niteliği taşıyan süreç sonucunda mahkemenin tasdik ettiği proje kapsamındaki tüm borçlar ilk 1 yılı ödemesiz 48 ayda ödenecek. Marka, yaşadığı mali darboğazdan çıkmak amacı ile hazırladığı proje kapsamında seferlerine devam edecek.

Süreç içerisinde, Pamukkale Turizm’in tüm grup şirketleri için “yola devam” denildi.
  • Türkiye genelinde 600 otobüs ile yılda 15 milyon yolcu taşıyan Pamukkale’de 3 bin 500 de çalışan bulunuyor.

Pamukkale Turizm’den yapılan açıklamada, “Salgın döneminin tüm olumsuzluklarına rağmen aldığımız önlemlerle verimliliğimizi arttırıp ülke ekonomimize istihdam sağlamayı ve yolcularımızı sevdiklerine güvenle ulaştırmayı aynı sorumluluk bilinci ile sürdürmekteyiz. Pamukkale Turizm ailesini oluşturan 3 bin 500 çalışanımız, aileleri, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve yolcularımızın desteği ile tüm gücümüzle çalışmaya ve kavuşturmaya devam ediyoruz. Bu süreçte bizlere mesajları ile destek veren; sadık ve sevgi dolu tüm yolcularımıza, görevlerini yaparken profesyonelliklerinden taviz vermeyen; sabırlı ve güler yüzlü çalışanlarımıza, Pamukkale Turizm ailesine verdikleri destekten bir an bile tereddüt etmeyen; güvenilir iş ortaklarımıza, sektör mensuplarına, basın mensuplarına, ülkemizin adil ve sağduyulu tüm hukukçularına, bizlerle henüz seyahat etme imkanı bulamamış olmalarına rağmen sevgileri ile moral veren herkese, yürekten teşekkürler ediyoruz" denildi.

Konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için mahkeme kararını verdi
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