Kontrolmatik Teknoloji'den Türkiye’nin enerjisine 180 milyon $’lık yatırım
Kontrolmatik Teknoloji, Ankara'ya maliyeti 180 milyon doları bulacak fabrika yatırımı yaptı. Tesis, lityum demir fosfat hücre ve enerji depolama sistemleri üreterek birçok sektörün artan enerji ihtiyacına cevap verecek. Yüzde yüz yerli sermayeli fabrikada 600 kişiye istihdam sağlanacağını belirten Kontrolmatik Teknoloji Başkanı Sami Aslanhan, “İthalatın önüne geçerek cari açığın kapanmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.
Yenilenebilir başta olmak üzere enerji alanına özel sektör yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Hatta bu alan son yıllarda teknoloji firmalarının da odağında. Birçok teknoloji şirketi AR-GE faaliyetlerini Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılamaya dönük yatırımlarına yönlendiriyor.
Kontrolmatik Teknoloji de son olarak, enerji depolama sistemleri alanında Ankara Polatlı’ya önemli bir fabrika yatırımı yaptı. Şirket, Türkiye’nin ilk özel sektör yatırımı olan lityum demir fosfat (LiFePO4) batarya hücresi ve enerji depolama sistemleri fabrikasının temel atma törenini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ın katılımı ile 25 Ocak 2022’de gerçekleştirdi.
TESİSLERİN İHTİYACI KARŞILANACAK
Enerji depolama sistemleri konusunda faaliyet gösterecek yüzde 100 yerli sermayeli ve iştiraki Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.’yi kurduklarını belirten Kontrolmatik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, “Fabrikada lityum demir fosfat (LiFePO4) hücre, batarya modülü ve enerji depolama sistemleri üreterek sektörün artan yoğun talebine cevap vermeyi hedefliyoruz. Ürettiğimiz ürünler ile yüksek güçte enerji depolama ihtiyacı olan; şehir şebekeleri, fabrikalar, ev uygulamaları ve deniz taşıtı ve tren gibi alanlara hitap etmeyi planlıyoruz. İthalatın da önüne geçerek cari açığın kapanmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.
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600 KİŞİYE İSTİHDAM
Türk ekonomi önemli bir yatırıma imza attıklarını aktaran Aslanhan, fabrikanın sadece ilk fazında 250’ye yakın kişinin istihdam edileceğini, tüm fazlar tamamlandığında ise rakamın 600 kişiyi bulacağını sözlerine ekledi. Fabrika, tam kapasitesinde üretime başladığında toplamda yaklaşık 180 milyon dolarlık bir yatırıma ulaşacak. Tesiste ilk fazın bu yılın son çeyreğinde, ikinci fazın 2023 yılının son çeyreğinde, son fazın ise 2025 yılının üçüncü çeyreğinde faaliyete geçmesi hedefleniyor.
Kendi mühendislerini yetiştirecek
Bu girişimle beraber Ankara’daki üniversiteler ve sanayi odalarıyla iş birliği içerisinde olacaklarını belirten Sami Aslanhan, “Burada eğitim laboratuvarımız olacak. Hem araştırmacı, hem mühendis hem de kalifiye eleman yetiştireceğiz. Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmalar daha önceden kısıtlı olduğu için kendi personelimizi, kendi mühendisimizi kendimiz yetiştireceğiz” şeklinde konuştu.
GÜNDÜZ DEPOLA GECE KULLAN
Ürettikleri hücrelerin sadece şebeke ölçeğindeki enerji depolamada ve enerji santrallerinde kullanılmayacağının altını çizen Aslanhan, “Söz konusu hücreler ev uygulamalarında da kullanılacak. Büyüklük olarak kombi kadar olan ürünler, konutun duvarına takılıyor. Çatıda da güneş panelleri oluyor. Buradan gelen elektrik duvar tipi üniteye bağlanıyor. Gündüz güneş enerjisiyle üretilen elektrik ile evin elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Gece ise gündüz fazla üretilen enerji depolanıp gece kullanımı sağlanıyor. Bu sayede karbon salınımını azaltan, yeşil ve sürdürülebilir bir sisteme sahip olunuyor” dedi.