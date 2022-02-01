Kontrolmatik Teknoloji'den Türkiye’nin enerjisine 180 milyon $’lık yatırım

Yenilenebilir başta olmak üzere enerji alanına özel sektör yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Hatta bu alan son yıllarda teknoloji firmalarının da odağında. Birçok teknoloji şirketi AR-GE faaliyetlerini Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılamaya dönük yatırımlarına yönlendiriyor.

Kontrolmatik Teknoloji de son olarak, enerji depolama sistemleri alanında Ankara Polatlı’ya önemli bir fabrika yatırımı yaptı. Şirket, Türkiye’nin ilk özel sektör yatırımı olan lityum demir fosfat (LiFePO4) batarya hücresi ve enerji depolama sistemleri fabrikasının temel atma törenini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ın katılımı ile 25 Ocak 2022’de gerçekleştirdi.

TESİSLERİN İHTİYACI KARŞILANACAK

Enerji depolama sistemleri konusunda faaliyet gösterecek yüzde 100 yerli sermayeli ve iştiraki Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.’yi kurduklarını belirten Kontrolmatik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, “Fabrikada lityum demir fosfat (LiFePO4) hücre, batarya modülü ve enerji depolama sistemleri üreterek sektörün artan yoğun talebine cevap vermeyi hedefliyoruz. Ürettiğimiz ürünler ile yüksek güçte enerji depolama ihtiyacı olan; şehir şebekeleri, fabrikalar, ev uygulamaları ve deniz taşıtı ve tren gibi alanlara hitap etmeyi planlıyoruz. İthalatın da önüne geçerek cari açığın kapanmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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600 KİŞİYE İSTİHDAM

Türk ekonomi önemli bir yatırıma imza attıklarını aktaran Aslanhan, fabrikanın sadece ilk fazında 250’ye yakın kişinin istihdam edileceğini, tüm fazlar tamamlandığında ise rakamın 600 kişiyi bulacağını sözlerine ekledi. Fabrika, tam kapasitesinde üretime başladığında toplamda yaklaşık 180 milyon dolarlık bir yatırıma ulaşacak. Tesiste ilk fazın bu yılın son çeyreğinde, ikinci fazın 2023 yılının son çeyreğinde, son fazın ise 2025 yılının üçüncü çeyreğinde faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Sami Aslanhan

Kendi mühendislerini yetiştirecek

Bu girişimle beraber Ankara’daki üniversiteler ve sanayi odalarıyla iş birliği içerisinde olacaklarını belirten Sami Aslanhan, “Burada eğitim laboratuvarımız olacak. Hem araştırmacı, hem mühendis hem de kalifiye eleman yetiştireceğiz. Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmalar daha önceden kısıtlı olduğu için kendi personelimizi, kendi mühendisimizi kendimiz yetiştireceğiz” şeklinde konuştu.

GÜNDÜZ DEPOLA GECE KULLAN

Ürettikleri hücrelerin sadece şebeke ölçeğindeki enerji depolamada ve enerji santrallerinde kullanılmayacağının altını çizen Aslanhan, “Söz konusu hücreler ev uygulamalarında da kullanılacak. Büyüklük olarak kombi kadar olan ürünler, konutun duvarına takılıyor. Çatıda da güneş panelleri oluyor. Buradan gelen elektrik duvar tipi üniteye bağlanıyor. Gündüz güneş enerjisiyle üretilen elektrik ile evin elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Gece ise gündüz fazla üretilen enerji depolanıp gece kullanımı sağlanıyor. Bu sayede karbon salınımını azaltan, yeşil ve sürdürülebilir bir sisteme sahip olunuyor” dedi.



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FOTOĞRAF 14 Tüm dünyanın merakla beklediği Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'dan güzel haber geldi. Herkes TOGG ne zaman satışa sunulacak? TOGG'un fyatı kaç paraolacak? TOGG'un satışa sunulacağı tarih sorularının cevaplarını ararken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Polatlı'da Kontrolmatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası Temel Atma Töreni'nde yerli otomobil TOGG ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, yaptığı konuşmada Türkiye'nin merakla yollara inmesini beklediği TOGG'un seri üretim bandından ineceği tarihi işaret etti. Varank, hızlı teknolojik gelişmelerle enerjiye olan ihtiyacın her geçen gün arttığına dikkati çekerek, \" Bu yatırımın kıymeti, elektrikli araç ve tüketici elektroniği sektörleriyle birlikte değerlendirildiğinde daha net ortaya çıkacaktır.\" değerlendirmesinde bulundu. Fosil yakıtların kullanıldığı içten yanmalı motor teknolojisinin tarih olduğunu ifade eden Varank, bunların yerini alacak elektrikli araçların maliyetinin büyük kısmının da pillerden kaynaklandığına işaret etti. Varank, enerji depolama sistemlerinin şarj altyapısı için de kritik bir unsur olduğunu belirterek, \"Biz de ülke olarak, rekabet şartlarının eşitlendiği şu dönemde Türkiye'nin Otomobili ile elektrikli araç sektörüne hızlı bir giriş yaptık. YERLİ OTOMOBİL TOGG SERİ ÜRETİME NE ZAMAN GEÇECEK? <br><br>Şu anda projede her şey yolunda ilerliyor. Yıl sonunda, inşallah, ilk araçlar seri üretim bandından inecek ama biz, TOGG gibi projelerin uzun vadede kalıcı başarıya ulaşmasında pil teknolojilerinin çok etkili olacağının farkındayız.\" dedi. Bu sebeple, dünyanın en büyük batarya üreticilerinden FARASİS ile TOGG arasında bir iş birliğine gidildiğini anımsatan Varank, Türkiye'nin Otomobili'nde kullanılacak bataryaların Türkiye'de üretilmesine yönelik yatırım çalışmalarının Gemlik'te tüm hızıyla sürdürüldüğünü bildirdi. Varank, Ford Otosan'ın da Türkiye'de benzer bir yatırımının söz konusu olduğunu aktararak, anılan firmanın büyük bir pil yatırımıyla ilgili müjdeli haberleri de çok yakın zamanda duyuracaklarını kaydetti. \"Burada, çok daha büyük bir ekosistemin oluşması ve ulusal kapasitemizin gelişmesi en mühimi. Kontrolmatik Teknoloji'nin bu yatırımı da sektördeki artan depolama ihtiyacını yerli ve milli imkanlarla karşılama noktasında öne çıkan, yerinde bir adım. Gerek teknolojisi gerekse ölçeği bakımından ülkemizin gücüne ve enerjisine çok şey katacağına inanıyorum. 3 etapta tamamlanacak bu proje için toplamda 180 milyon dolarlık bir yatırım yapılması öngörülüyor. İlk etapta 250 vatandaşımız istihdam edilecek, tüm süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte bu istihdamı 600'e çıkarmış olacaklar. Yine üretim kapasitesi olarak da 250 megavat saatle başlanıp 1000 megavata yükseltilmesi hedefleniyor. Tabii bu üretim, cari açığımızın azaltılması noktasında da hatırı sayılır bir katkı yapacak. Alanındaki ilk özel sektör yatırımı olacak bu tesis, yapacağı üretimle ithalatta yıllık 250 milyon dolarlık bir düşüş sağlayacak.\" TOGG ile ilgili yeni gelişme: Yerli otomobilde tarih verildi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Polatlı'da Kontrolmatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası Temel Atma Töreni'nde yerli otomobil TOGG ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank Türkiye'nin ve tüm dünyanın merak ettiği TOGG ne zaman yollara inecek? TOGG ne zaman satışa sunulacak soruları için açıklamalarda bulundu. Bakan Varank tüm dünyanın yollara inmesini beklediği TOGG'un seri üretim bandından ineceği tarihi işaret etti. İşte Bakan Varank'ın konuşmasından detaylar… BiP'te paylaş

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