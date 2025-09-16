Konut fiyatları Ağustos ayında yıllık yüzde 31,4 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)

, Ağustos ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini açıkladı. Buna göre, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,4 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 1,2 oranında azaldı.