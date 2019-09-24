Ekonomi Konut sigortasıyla evde güven artıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Konut sigortasıyla evde güven artıyor

Konut sigortasının evlerde gerçekleşebilecek hasarları teminat altına alarak kiracı ve ev sahiplerine güven verdiğini ifade eden Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, beraber sunulan ek hizmetlerin de ev halkının konforunu artırdığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koray Erdoğan
Koray Erdoğan

Bireylerin kendilerini güvende hissettikleri yerlerin başında tartışmasız özenle döşedikleri evleri geliyor. Yangın, su baskını, fırtına, dolu ve hırsızlık gibi çok sayıda risk, hem kiracı hem de ev sahibinin huzurunu kaçırabiliyor. Hesaplı bir ürün olan konut sigortası ile bu risklere karşı evlerini güvence altına alanlar bu endişelerden son derece cazip fiyatlarla korunabiliyor. Poliçeyle beraber müşterilere ihtiyaç anında sağlanan ücretsiz çilingir hizmeti dışında elektrik hasarları, cam kırılması gibi teminatlar hem ev sahiplerinin hem de kiracıların hayatını kolaylaştırıyor. Konut sigortasının çok sayıda riske karşı güvence vermekle kalmadığını, ev sahibi ve kiracıların endişelerini de azalttığını belirten Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, “Konut sigortası, kapıda kaldığınızda ücretsiz çilingir hizmeti vererek, evinizin camı kırıldığında ya da elektrik/su tesisatında sorun çıktığında ise destek sunarak devreye giriyor ve oluşabilecek masrafları karşılıyor” dedi. Müşterilerin ihtiyaçlarına göre hazırlanan konut sigortası ürünlerinin sigortalının hayatına en çok dokunan ürünlerden biri olduğunu da sözlerine ekleyen Erdoğan, “Müşterilerin ev içerisindeki yaşantılarını olabilecek en konforlu seviyeye getirmek için tasarladığımız Evim Saray’ın sunduğu klima-kombi bakımı ve halı yıkama gibi avantajlarla evlerde konfor sağlayarak sigortalılarımızın da hayatlarına değer katıyoruz” diye konuştu.

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  • Ülkemizde son rakamlara göre 16 milyondan fazla konut olduğunu ve konut sigortasının yeterli seviyede olmadığını belirten Koray Erdoğan, “Zorunlu deprem sigortasında sigortalılık oranının %50’leri geçmesine karşın konut sigortası ürününe talep %20 seviyesinin altında seyrediyor. Bu da, konut sigortasının sağladığı çok sayıdaki avantajların henüz halkımız tarafından yeterince anlaşılamamış olduğunu ortaya koyuyor. Konut sigortası sadece müşterilerin eşyalarına gelebilecek hasarları ve hırsızlık olaylarını karşılamakla kalmıyor, ek teminatlar ve ek hizmetler ile de zenginleştirilebilen ve müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilebilen bir ürün. Biz de Ray Sigorta olarak sektörde fark yaratacak hizmetleri müşterilerimize sunmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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