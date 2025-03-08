Konut üretiminde gaza basılacak

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği’nin (KONUTDER) NielsenIQ Türkiye ile birlikte yaptığı 'Konut Sektörü Beklenti Anketi’nin 2025 ilk yarısına ilişkin anket sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarını değerlendiren raporun en yeni ve çarpıcı verisi 'yeni proje ve satıştaki artış beklentisi' oldu. Bu çarpıcı veriye göre, sektör temsilcileri önümüzdeki aylarda yeni projelerini satışa sunmak için gün sayıyor. Önümüzdeki dönemde konut üretiminde gaza basılacağı ifade ediliyor.





ÜYELERİN %81’İNİN PROJESİ VAR

Ankete ilk kez 2024 sonunda eklenen 'yeni proje başlangıç ve satış' konu başlığına göre KONUTDER üyelerinin yüzde 81’i önümüzdeki 6 ay içinde satış ve inşasına başlayacağı yeni projesi olduğunu belirtti. Anket sonuçlarını değerlendiren KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova, “2024’ün ikinci yarısından itibaren konut satışlarında yaşanan olumlu gelişmeler üretim, satış ve kredi faizlerinin iyileşeceği yönündeki pozitif beklentilerimizi artırmıştı. Üyelerimiz arasında yaptığımız anketimizde de bunun somut yansımalarını görüyoruz. Üyelerimizin yüzde 90’ı konut kredi faizlerinin düşmesini bekliyor. Bu da beraberinde üretim ve satış beklentilerini canlı tutuyor” dedi.





ALICI DA ÜRETİCİ DE HAZIR

Son 5 yılda ihtiyacın gerisinde kalan bir üretim olduğunu hatırlatan Kumova, arz sıkıntısının kira enflasyonu olarak karşımıza çıktığını net bir biçimde görüyoruz” vurgusu yaptı. İnsanların özellikle de İstanbul’da yaşayanların barınma konusunda endişelerine de değinen Ramadan Kumova, “Hem halk ile hem de üyelerimizle yakın zamanda yaptığımız anket çalışmalarında 3’te 1 oranında katılımcının barınma sorununa işaret ettiğini görüyoruz. İnsanlar konut almak istediğinin altını çizdi. Üretici de üretmeye hazır. Uygun kredi koşullarının sağlanması herkesi mutlu edecek” diye konuştu.





FAİZLERDE DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

KONUTDER üyesi firmaların katıldığı ankette, üyelerin yüzde 81'i gelecek 6 ay içinde satış ve inşasına başlayacağı yeni projesi olduğunu, yüzde 71,4'ü birinci el satış adetlerinde artış yaşanacağını belirtti. Katılımcıların yüzde 90,5'i gelecek 6 ayda faizlerin düşeceği görüşünü taşırken, İstanbul'da barınma krizinin yükseldiğini belirtenlerin oranı yüzde 33,3'ü buldu. Katılımcıların yüzde 76,2'si fiyatların artacağı, yüzde 23,8'i ise değişmeyeceği yönünde görüş belirtti.



