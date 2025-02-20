25 projede 4.500 konut

Emlak Konut GYO, 4.500 konutu kapsayan "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın detaylarını duyurdu. İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki toplam 25 projeyi içeren kampanyada; 'peşinatsız ödeme', 'taksitsiz ilk yıl 've 'leasing destekli finansman' gibi 3 ödeme seçeneği var. En ucuz daire fiyatı 5 milyon 650 bin lira, en düşük taksit ise 61 bin 698 lira olacak.
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, orta gelir grubuna yönelik hazırladıkları "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın detaylarını dün İstanbul'da açıkladı. Ataşehir'deki Emlak Konut GYO Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, toplamda 4 bin 500 konutu kapsayan projeye ilişkin, "Kampanyamız kapsamında, 25 farklı projemizde ev sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor, sektöre ivme kazandırıyoruz" dedi.
3 FARKLI ÖDEME SEÇENEĞİ
Kampanyanın, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki projeleri kapsayan 3 farklı ödeme seçeneği sunduğunu belirten Yılmaz, "Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Vatandaşlarımız, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam eder. Aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuyoruz" bilgisini verdi.
120 AYA KADAR VADE İMKANI SUNUYORUZ
Yılmaz, şöyle devam etti: “İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde 12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkanı sunuluyor. Üçüncü modelimizde ise Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing (finansal kiralama) destekli finansman modeli sunuyoruz. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor. Leasing destekli finansman modelimizde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankamız ile birlikte finansman imkanı sağlıyoruz. Bu sayede, ödeme planınızı bütçenize göre esnek bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da sunuluyor." Projedeki en ucuz daire fiyatının 5 milyon 650 bin lira olduğu öğrenildi.
Son başvuru tarihi 23 Mart
Yılmaz, kampanya kapsamında örnek olarak İstanbul'da 6 milyon lira değerindeki bir eve, 60 ay vadeyle ve aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksitlerle sahip olunabileceğini söyledi. Yılmaz, kampanyadaki satışların sınırlı sürede ve sayıda olduğunu dile getirerek, ev almak isteyenler için son başvuru tarihinin 23 Mart 2025 olduğunu ifade etti. Yılmaz, kampanya hakkında detaylı bilgilerin Emlak Konut'un internet sitesinden, çağrı merkezlerinden veya satış ofislerinden alınabileceğini anlattı.