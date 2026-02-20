Konutta kredili satış hareketliliği

TÜİK'in açıkladığı yeni bültende artık iş yeri satış istatistikleri de paylaşılıyor. Buna göre ocakta satılan toplam iş yeri sayısı yıllık bazda yüzde 13,2 azalarak 13 bin 267 adede geriledi. İlk el iş yeri satış sayısı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 azalışla 3 bin 444 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise yıllık bazda yüzde 14,5 düşüşle 9 bin 823'e indi. Konutta olduğu gibi iş yeri satışlarında da kredi hareketliliği gözlendi. İpotekli iş yeri satışları ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73 artışla 576 oldu. Diğer iş yeri satışları ise yıllık bazda yüzde 15,1 azalarak 12 bin 691'e düştü.