Konutta kredili satış hareketliliği

Ocakta satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azalarak 111 bin 480 oldu. Genel piyasadaki düşüşe rağmen kredili konut satışları yıllık bazda yüzde 15,7 artışla 20 bin 263'e çıktı. Yabancılara yapılan konut satışlarının ise 1.306 adetle son 6 yılın en düşük seviyesine inmesi dikkat çekti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde satılan ilk el konut sayısı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azalarak 34 bin 69'a, ikinci el konut sayısı yüzde 5,9 düşüşle 77 bin 411'e geriledi. Böylece geçen ay satılan toplam konut sayısı 2025'in aynı ayına göre yüzde 4,7 azalışla 111 bin 480 olarak hesaplandı. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 30,6, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69,4 oldu.
İPOTEKLİNİN PAYI YÜZDE 18,2
Genel piyasadaki düşüşe rağmen kredili satışlarda hareketlilik yaşandı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 artarak 20 bin 263'e yükseldi. Diğer konut satışları ise yüzde 8,3 azalışla 91 bin 217 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18,2'i, diğer satışların payı yüzde 81,8'i buldu. Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, 2025'in aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 4,2 artarken ikinci el konut satışları yüzde 0,1 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 6,3 ve ikinci el konut satışları yüzde 4,7 geriledi.
RUSYA VE İRAN İLK SIRALARDA
Yabancılara yapılan konut satışlarının ocakta yıllık yüzde 20,8 azalarak 1.306'ya inmesi dikkat çekti. İstatistiklere bakıldığında yabancılara konut satışında Mayıs 2020'den beri en düşük rakamlar kaydedildi. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. Geçen ay ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 219 ile Rusya, 118 ile İran ve 77 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.
13.267 iş yeri el değiştirdi
- TÜİK'in açıkladığı yeni bültende artık iş yeri satış istatistikleri de paylaşılıyor. Buna göre ocakta satılan toplam iş yeri sayısı yıllık bazda yüzde 13,2 azalarak 13 bin 267 adede geriledi. İlk el iş yeri satış sayısı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 azalışla 3 bin 444 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise yıllık bazda yüzde 14,5 düşüşle 9 bin 823'e indi. Konutta olduğu gibi iş yeri satışlarında da kredi hareketliliği gözlendi. İpotekli iş yeri satışları ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73 artışla 576 oldu. Diğer iş yeri satışları ise yıllık bazda yüzde 15,1 azalarak 12 bin 691'e düştü.