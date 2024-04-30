“Son derece başarılı bir yıl tamamladık. 2023'te enflasyona göre endekslenmiş mali tablo sonuçlarına göre yaklaşık 17,2 milyar lira ciro ile kapatırken, 2021-2023 arasında yaklaşık yüzde 10 reel büyüme kaydettik. Brüt kâr marjımızı yüzde 52, FAVÖK marjımızı ise yüzde 26,6 olarak gerçekleştirerek sektöre örnek olacak bir kârlılık performansı ortaya koyduk. Yurt dışı satışlarımız da iyi sonuçları destekledi. Yurt dışının toplam ciro içindeki payını yüzde 34,5'e taşıdık. Önümüzdeki dönemde bunu yüzde 35'in üzerine taşımak istiyoruz. Geçen yıl yurt dışında 23 mağaza açtık. Kongo, Fildişi, Mısır ve Cezayir gibi yeni ülkelere giriş yaptık. Mevcutta Türkiye dışında 29 ülkede mağazamız bulunuyor. İlk hedeflerimiz içinde Macaristan, Umman, Katar ve Kuveyt var. Öte yandan global düzeyde yürüttüğümüz e-ticaretin çok önemli bir büyüme alanımız olmayı sürdürmesini istiyoruz. Şu an e-ticaret'in toplam satış gelirlerimiz içindeki payı yüzde 10,7 oranında. Üç yıl içinde hem Türkiye, hem de yurt dışında kendi online satış kanallarımız ve iş birliği yaptığımız pazaryerleri aracılığıyla bu oranı yüzde 15 - 20'lere ulaştırmayı planlıyoruz.”