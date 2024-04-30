Türkiye'nin moda ve perakende öncülerinden Koton Mağazacılık ve Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz için yaptığı başvuru 25 Nisan tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. 30 Nisan ile 2-3 Mayıs tarihlerinde talep toplanacak halka arzda pay başına fiyat 30,50 TL olarak belirlendi. Halka arz sonrasında Koton'un halka açıklık oranının yüzde 16,5 olması hedefleniyor. Halka arzın konsorsiyum liderliğini İş Yatırım üstlenirken, Ak Yatırım da konsorsiyum eş lideri olarak görev alıyor.
1988 yılında İstanbul Kuzguncuk'ta 25 metrekarelik bir mağazayla kurulan Koton, bugün hazır giyim sektöründe uluslararası bir moda perakende markası olarak faaliyetini sürdürüyor. Kadın, erkek, çocuk, kategorilerinde ‘one stop shop' olarak tek noktada tüm giyim ihtiyaçlarını karşılayan koleksiyonlar tasarlayan ve satışını gerçekleştiren marka, son 10 yıldır Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nde yapılan araştırmalarda ‘En Beğenilen Kadın Giyim Markası' seçildi. Koton, 7 bin 900'ü aşan çalışanıyla global ve kurumsal bir anlayışla faaliyetlerini sürdürüyor.
Favök marjı yüzde 26,6
Yurt içi ve yurt dışı faaliyetleriyle konsolide cirosunu 2023 yılsonu itibarıyla yaklaşık 17,2 milyar lira seviyesine taşıyan, franchise mağazalar da dâhil olmak üzere 437 mağazası ve online ticaret ile ürünlerinin 70 ülkeye satışını gerçekleştiren Koton, özgün ve verimli çalışma modeli sayesinde brüt kâr marjını yüzde 52, FAVÖK marjını ise yüzde 26,6 düzeyinde gerçekleştirildi.
2023'te 300 milyondan fazla ziyaretçiye ulaştı
Ürünlerinin yüzde 88'ini yerli tedarikçilerden sağlayan marka, 2023'te, perakende ve online satış kanallarıyla birlikte 300 milyondan fazla ziyaretçiye ulaştı ve 60 milyon adedin üzerinde ürün satışı gerçekleştirdi. Mağazaları, online satış kanalları ve toptan satış yöntemleriyle Asya'dan Avrupa'ya, Ortadoğu'dan Afrika'ya dek Koton markalı ürünlerini global düzeyde modaseverlerle buluşturan şirket, bugün gelirinin yüzde 34,5'ini yurt dışı faaliyetlerinden elde ediyor.
- Koton, son olarak Fildişi Cumhuriyeti, Cezayir ve Mısır'da yeni mağazalarını hizmete soktu. Önümüzdeki dönemde Kuveyt, Katar, Umman ve Macaristan'da mağaza açmaya hazırlanan marka, orta vadede yurt içi ve yurt dışında 130 ila 150 yeni mağaza açılışı planlanıyor.
Marka, 2020 yılında yayımladığı Yaşama Saygı Manifestosu ile sürdürülebilirlik yaklaşımını ortaya koyan ve 2040 yılına kadar karbon nötr şirket olma hedefiyle yatırımlar gerçekleştirdi. Koton, 2023 yılında gelirinin yüzde 30'unu sürdürülebilir ürünlerden sağladı.
Toplam 136.600.000 adet B grubu pay satışa sunulacak
Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanan Koton'un halka açıklık oranının yüzde 16,5 olması hedefleniyor. Halka arzda mevcut ortaklardan Yılmaz ailesi ile Nemo Apparel B.V'in sahip olduğu mevcut paylar ve sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak yeni paylar olmak üzere toplam 136.600.000 adet B grubu pay satışa sunulacak.
- Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 30-40'ı yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları ve yenilemeleri, depo otomasyon yatırımları ile bilgi teknolojileri yatırımları, yüzde 60-70'i büyüme amaçlı ürün alımlarına yönelik işletme sermayesi finansmanı için değerlendirilecek. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, dağıtılabilir net dönem kârının en az yüzde 20'sinin pay sahiplerine dağıtılması hedefleniyor.
Halka arzın ayrıntılarını paylaştılar
Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, Koton CEO'su Dr. A. Bülent Sabuncu İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında halka arzın ayrıntılarını ve büyüme hedeflerini açıkladı.
Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:
“Türkiye'nin en büyük hazır giyim markalarından biri pozisyonuyla güçlü biçimde yolumuza devam ediyor ve büyüme yolculuğumuzda kilit bir adım olarak halka açılıyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle yeni yatırımlara imza atacağız. Koton olarak yurt içinde ve yurt dışında yeni mağaza açılışları gerçekleştirmeye, bilgi teknolojilerine yönelik geliştirmelerle online ekosistemimizi büyütmeye ve sürdürülebilirlik politikamızı destekleyen daha az su ve enerji tüketimine yönelik teknolojilerin kullanılmasını sağlayacak yatırımlara odaklanacağız.”
Sabuncu: Türkiye dışında 29 ülkede mağazamız bulunuyor
Koton CEO'su Dr. A. Bülent Sabuncu, ise şu bilgileri paylaştı:
Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ise şunları söyledi:
- RAKAMLARLA KOTON (2023)
- Türkiye'de 241 ve yurt dışında 196 mağaza olmak üzere toplamda 437 mağaza
- Mağazalar ve e-ticaret yoluyla 70 ülkede satış
- Yurt dışı gelir oranı yüzde 34,5
- 35 yıllık moda ve perakende deneyimi
- Mağaza ve e-ticaret kanallarına 300 milyon ziyaret
- 60 milyon adet ürün satışı
- Yüzde 88 yerli tedarik oranı
- 10 kez 'En Beğenilen Kadın Markası'
- Türkiye'de ‘İyi Pamuk Girişimi'ne (Better Cotton Initiative) üye olan ilk perakende şirketi
- 7 bin 933 çalışan
- 17,2 milyar lira ciro
- HALKA ARZIN KÜNYESİ
- Halka arz öncesi sermaye: 795.500.000 lira
- Sermaye artırımı: 34.150.000 lira
- Halka arz sonrası sermaye: 829.650.000 lira
- Halka Arz Satışa Sunulan Pay Adedi: 136.600.000 adet B grubu pay
- Birim pay fiyatı: 30,50 lira
- Halka Arz Büyüklüğü (Tüm Payların Satılması Durumunda): 4.166.300.000 lira
- Halka açıklık oranı (Tüm Payların Satılması Durumunda): yüzde 16,5
- Konsorsiyum Lideri: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Konsorsiyum Eş Lideri: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
KOTON Halka Arz Kaç Lot Verir?
Koton Mağazacılık halka arzında katılıma paralel olarak beklenen lot dağıtımı aşağıdaki gibidir:
2.1 milyon katılım için yaklaşık 55 lot (1677 TL)
2.5 milyon katılım için yaklaşık 47 lot (1433 TL)
2.9 milyon katılım için yaklaşık 40 lot (1220 TL)
3.3 milyon katılım için yaklaşık 35 lot (1067 TL)
3.7 milyon katılım için yaklaşık 32 lot (976 TL)
4.1 milyon katılım için yaklaşık 29 lot (884 TL)
4.5 milyon katılım için yaklaşık 26 lot (793 TL)
4.9 milyon katılım için yaklaşık 24 lot (732 TL)
Koton Borsa Kodu Ne Olacak?
Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. halka arzı tamamlandıktan sonra, Borsa İstanbul'da KOTON hisse koduyla işlem görecektir.
Koton Halka Arz Katılım Endeksine Uygun mu?
Koton Halka Arz Katılım Endeksine Uygundur. 30 Nisan, 2-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Koton Mağazacılık halka arzı, (XKTUM) katılım endeksine uygundur. Şirketin halka açık payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır.