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Ekonomi Kremlin Avrupa rubleyle ödemeyi reddederse Rus gazını ücretsiz vermeyiz
DÜNYA EKONOMİSİ

Kremlin: Avrupa rubleyle ödemeyi reddederse Rus gazını ücretsiz vermeyiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'nın rubleyle ödemeyi reddetmesi halinde Rus doğal gazını ücretsiz temin etmeyeceklerini belirtti.

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Haber Merkezi AA
Kremlin: Avrupa rubleyle ödemeyi reddederse Rus gazını ücretsiz vermeyiz
Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Batılı ülkelere doğal gaz ticaretinde ödemeleri rubleyle alma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus gazının Batılı ülkelere rubleyle satılmasına yönelik süreçle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Peskov, "Gazprom ve ilgili birimler ödeme yöntemleri geliştiriyor, bunun ardından net bir zaman, takvim belirlenecektir." dedi.

Peskov, Avrupalı ülkelerin Rus gazı için rubleyle ödemeyi kabul etmemesi halinde Rusya'nın atacağı adımlara ilişkin, "Gazı bedava vermeyeceğiz, burası kesin. Mevcut durumumuzda hayırseverlik yapmak pek mümkün ve mantıklı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Rus heyeti müzakere için İstanbul'da
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Rus heyeti müzakere için İstanbul'da

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın doğal gaz ödemelerinde rubleye geçme talebinin kabul edilemez olduğunu bildirmişti.

Gaz ihracatında rubleyle ödeme dönemi

Putin, 23 Mart'ta doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu.

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Batılı ülkelerin, Rus varlıklarını dondurarak gayrimeşru adımlar attığını vurgulayan Putin, "Batı aslında kendi para birimlerine yönelik güveni zedeledi. Şimdi herkes dolar ve avro cinsinden yükümlülüklerin yerine getirilemeyebileceğini biliyor." diye konuşmuştu.

Putin, Rusya'nın ihracatta ödemeleri dolar ve avro ile almasının anlamsız olduğuna işaret ederek, "ABD ve AB’ye mallarımızı tedarik ederken ödemeleri dolar, avro ve bazı para birimleri üzerinden almanın artık bizim için hiçbir anlam ifade etmediği açıktır. Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz." demişti.

Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz tehdidi: Bizi kesmeye zorluyorlar
FOTOĞRAF 15
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupalı siyasilerin, Rusya'yı Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamaya ittiklerini iddia etti.
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Novak, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik suçlamalar nedeniyle Kuzey Akım 1 konusunda adım atabileceklerine işaret etti.
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Mütekabiliyet gereği boru hattından giden doğal gaz akışını kesebileceklerini belirten Novak, “Kuzey Akım 1’den gaz akışına ambargo uygulamak için her hakka sahibiz. Ancak şu ana kadar böyle bir adım atmadık. Bunun kimseye faydası olmaz. Ancak Avrupalı siyasiler açıklamalarıyla bizi buna itiyorlar.” ifadelerini kullandı.
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Rusya, Kuzey Akım 1 hattıyla Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya yılda 55 milyar metreküp doğal gaz sevk ediyor.
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Avrupa, tükettiği doğal gazın yaklaşık yüzde 40'ını, başka bir ifadeyle 175 milyar metreküpünü Rusya'dan ithal ediyor.
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Gazprom verilerine göre, şirketin Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderdiği doğal gaz miktarı geçen yıl yaklaşık 42 milyar metreküp düzeyindeydi.
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Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı yüzde 67 artarak megavatsaat başına 322 avroya çıktı.
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Avrupa bu kış halihazırda doğalgaz depolarının boşalmasından ve fiyat artışından dolayı sorunlar yaşarken Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve AB'nin Moskova'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların ardından enerji konusunda çözüm arayışı başladı.
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Azerbaycan başta olmak üzere başka doğalgaz boru hatları ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ilk akla gelen çözümler. Onun ardından nükleer ve yenilenebilir enerji, hidroelektrik santraller ve kömür geliyor.
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Nükleer enerji ihtimali Almanya, İngiltere, Belçika ve Fransa'da her geçen gün düşerken kömür santrallerinin çoğu iklim hedefleri konusundaki baskı nedeniyle kapatılmıştı.
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın, Rusya'nın doğal gaz akışını kesmesi halinde bile bu kışı geçirebilecek durumda olduğunu söyledi.
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Von der Leyen, Avrupa'nın doğal gaz depolarında doluluk oranının son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğunu anımsatarak, söz konusu davranışların Rusya'nın enerji tedariki konusundaki itibarına zarar verdiğini anlattı.
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AB'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikini artırma ihtimali olan bazı ülkelerle görüştüğünü aktaran von der Leyen, ocak ayında 120'den fazla gemiyle 10 milyar metreküplük rekor düzeyde LNG aldıklarını vurguladı.
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Rusya'nın AB'ye gaz akışını kısmen veya tamamen kesmeye karar vermesi durumunda olası bütün senaryoları incelediklerini bildiren von der Leyen, \"Modellerimiz artık bu kış daha güvende olduğumuzu gösteriyor.\" dedi.
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Von der Leyen, tam bir kesinti olması durumunda uygulanacak yeni bir dizi acil durum önlemi de geliştirdiklerini ifade ederek, \"Bu krizden çıkarabileceğimiz derslerden biri, Rus gazına olan bağımlılıktan kurtulmak için enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmemiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yoğun bir şekilde yatırım yapmamız gerektiğidir.\" diye konuştu.
Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz tehdidi: Bizi kesmeye zorluyorlar
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupalı siyasilerin, Rusya'yı Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamaya ittiklerini iddia etti. İhtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan karşılayan Avrupa ülkeleri ise doğalgaz akışının kesilmesi ihtimaline karşı alternatif enerji kaynakları arıyor.


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