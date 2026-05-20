Krizlerde müşterinin ilk adresi Türkiye

11 holde 600 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen Hometex 2026 Fuarı’na 45 ülkeden alıcı geldi. Türkiye’nin ticarette güvenli liman olduğunu ve 211 ülkeye tekstil ihraç ettiğini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Kriz dönemlerinde uluslararası müşterilerin ilk adresi yine Türkiye oluyor” dedi. Bolat, ev tekstilinde Türkiye’nin Avrupa birincisi olduğunun altını çizdi.
Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı ev tekstili organizasyonları arasında yer alan Hometex 2026 Ev Tekstili Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TETSİAD) ev sahipliğinde düzenlenen fuarın açılışına Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldı.
211 ÜLKEYE İHRACAT BAŞARISI
Bakan Bolat, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Hometex’in 33 yıllık geçmişiyle dünyanın önde gelen uluslararası fuar organizasyonlarından biri olduğunu söyledi. Bakan Bolat, tekstil ve konfeksiyon sektörünün Türkiye ekonomisi için stratejik değer taşıdığını vurgulayarak, Türkiye’nin bu alanda 211 ülkeye ihracat yaptığını kaydetti. Türkiye’nin tekstil ve konfeksiyon ihracatında dünyada 7’nci, Avrupa Birliği’nde ise 3’üncü sırada yer aldığını ifade eden Bolat, “Ev tekstilinde Türkiye Avrupa birincisi, dünyada 5’inci konumdadır” açıklamasını yaptı.
KÜRESEL TİCARETTE GÜVENLİ LİMANIZ
Bakan Bolat, Hometex’in prestijli fuar kapsamına alındığını ve firma başına destek miktarının yükseltildiğini bildirdi. Ticaret Bakanlığı’nın alım heyetleri, UR-GE projeleri, fuar destekleri, marka programları ve tanıtım destekleriyle sektörün yanında olduğunu dile getiren Bolat, küresel ticarette yaşanan zorluklara rağmen Türkiye’nin üretim, tedarik ve lojistik gücüyle öne çıktığını söyledi. Ömer Bolat, “Kriz dönemlerinde uluslararası müşterilerin ilk döndüğü adres yine Türkiye oluyor” dedi.
45 ÜLKEDEN ALICI GELDİ
- Bu yıl fuarın 11 holde, yaklaşık 200 bin metrekarelik alanda, 600’e yakın katılımcı firmayla düzenlendiğini belirten TETSİAD Başkanı Murat Şahinler, 45 ülkeden 250’den fazla iş insanının alım heyeti kapsamında firmalarla buluşturulduğunu ifade etti. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay da, tekstil sektörünün 30 milyar dolara yaklaşan ihracatı olduğunu belirterek, “Ev tekstili sektörümüz 3 milyar doların üzerindeki ihracatıyla tekstil ve konfeksiyonun en güçlü ürün gruplarından birini oluşturuyor” diye konuştu.
KATMA DEĞERLİ ÜRÜN GÖNDERİYORUZ
- TİM Başkanı Mustafa Gültepe, tekstil sektörünün 2025’te 9,4 milyar dolar, hazır giyimin ise 16,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz ise Türkiye’nin dünya ev tekstili ihracatında 5’inci sırada yer aldığını, Avrupa’nın ise en büyük ev tekstili üreticisi konumunda bulunduğunu söyledi. Öksüz, Avrupa’nın dünya genelinden yaptığı ithalatta ortalama birim fiyatın 6,2 avro olduğunu, Türkiye’den yaptığı ithalatta ise bu rakamın 9,7 avroya ulaştığını belirtti.