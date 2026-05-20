Krizlerde müşterinin ilk adresi Türkiye

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, tekstil sektörünün 2025’te 9,4 milyar dolar, hazır giyimin ise 16,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz ise Türkiye’nin dünya ev tekstili ihracatında 5’inci sırada yer aldığını, Avrupa’nın ise en büyük ev tekstili üreticisi konumunda bulunduğunu söyledi. Öksüz, Avrupa’nın dünya genelinden yaptığı ithalatta ortalama birim fiyatın 6,2 avro olduğunu, Türkiye’den yaptığı ithalatta ise bu rakamın 9,7 avroya ulaştığını belirtti.