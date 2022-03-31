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Ekonomi Kuzey Marmara sanayi ve teknoloji üssü oluyor 100 bin kişiye iş kapısı açılacak
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Kuzey Marmara 'sanayi ve teknoloji üssü' oluyor: 100 bin kişiye iş kapısı açılacak

Türkiye’de sanayi ve teknoloji üretimini artırmak ve daha katma değerli hale getirmek için Kuzey Marmara’da düğmeye basıldı. İstanbul Havalimanı’nın hemen yanında devreye alınan ‘Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi’ ile hedef, 40 bin doğrudan, 100 bin dolaylı istihdamla Türkiye’nin katma değerli üretimini artırmak.

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Haber Merkezi DHA
Kuzey Marmara sanayi ve teknoloji üssü oluyor: 100 bin kişiye iş kapısı açılacak
Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi projesi tanıtıldı

Halka açık ihale ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ndan 2,1 milyar TL’ye, bugüne kadar tek seferde en yüksek bedelle, alınan Arnavutköy Yassıören Proje Alanı’nın Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi’ne dönüşen projesinin tanıtım toplantısı Beşiktaş’ta gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı’nın yanı başında yer alan ve 500 metrekare alana sahip olan Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi’nin detayları ve istihdam hedeflerinin anlatıldığı toplantıya Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Reha Yeltekin, Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi Oluşumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Akbal ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Reha Yeltekin
Reha Yeltekin

ÇEVRE DOSTU VE DÜNYA STANDARTLARINA UYGUN ÜRETİM

Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi projesine ilişkin bilgi veren Reha Yeltekin, “Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi’nde, yeni nesil bir sanayi ve teknoloji bölgesi kurmayı hedefliyoruz. Dünyada gelişen belli başlı şartlar nedeniyle ülkemiz belli bir süredir zaten ihracat ve üretim üssü anlamında gayet başarılı ve iyi bir noktadaydı. En son Rusya-Ukrayna savaşında bile Doğu’nun ve Batı’nın geçebildiği tek ülke olma özelliğini gösterdi. Ülkede dövizin mevcut durumu nedeniyle, çok tercih edilen bir pazar haline geldik. Bu doğrultuda ihracatta ciddi bir artış var. Tabii bununla birlikte bütün dünya genelinde artan yakıt maliyetleri, yaptığınız her ürünün her üretimin ulaşıma ve lojistiğe yakın olması da sizi avantajlı ve rekabetçi kılıyor. Bu anlamda bölgemiz, Kuzey Marmara Otoyolu’na 2,5 dakika giriş-çıkış mesafesinde ve havalimanına yakın. Burada üretilen ürünleri çevre dostu ve dünya standartlarına uygun bir şekilde yapıp, dünya ticaret pazarına sunmak istiyoruz” diye konuştu.

DOĞRUDAN 40 BİN DOLAYLI YOLDAN 100 BİN İSTİHDAM HEDEFİ

İstihdam hedeflerinden de bahseden Yeltekin, “Proje tamamlandığında 40 bin direkt, 100 bin de dolaylı istihdam hedefliyoruz. Çünkü havalimanı ve diğer lojistik hatlarına yakın olduğu için tercih edilen bir bölge. Burada ilginç bir durum da var; genellikle İstanbul trafiğine girip çıkıldığında mavi yakalı veya beyaz yakalı personeli istihdam etmekte zorluk yaşanıyor. Dolayısıyla buraya gerek servis gerekse diğer ulaşım ağlarıyla rahatlıkla ulaşım sağlandığı için pozitif etkisi olacağını düşünüyoruz” dedi.
Yeltekin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Vadi, Tır İpek Yolu diye de bilinen Kuzey Marmara Otoyolu’nun da yanında. Ayrıca içinde Hızlı Tren İstasyonu da bulunacak. Değerli ulaşım akslarının merkezinde konumlanan Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi’nin içerisinde otelden, akaryakıt istasyonuna, yeme içme merkezinden mağazalara kadar birçok tesis yer alacak. Aynı zamanda bir eğitim kampüsü görevi de görecek.”

“SANAYİ BÖLGELERİ İÇİN YOĞUN TALEPLER VAR”

Zeki Akbal ise, “Böyle bir süreçte, sanayi bölgeleri için yaptığımız araştırmalarda büyük bir talep olduğunu fark ettik. Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi’ne de olan ilgiyi görünce ne kadar doğru bir karar verdiğimizi bir kez daha anladık. Bu yatırımda ciddi bir ilgi ve talep topladık. Bu doğrultuda yatırım, istihdam ve ihracatın Türkiye için ne kadar önemli olduğunu da görmüş olduk. Bundan sonraki süreçte de bu doğrultuda yatırımlarımızı arttıracağız” ifadelerini kullandı

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