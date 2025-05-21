Maden aramaya 2,3 milyar lira

Türkiye'nin doğal gaz rezervlerindeki artışa paralel olarak petrol ve maden arama faaliyetlerinde başlattığı atılım sürüyor. Bu kapsamda doğal kaynakların aranması ve araştırılması için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) Hazine'den sağlanan ödenek 971 milyon liradan 2 milyar 314 milyon liraya yükseltilecek. Böylece toplam geliri 1 milyar 971 milyon lira olan MAPEG bütçesi 4 milyar 285 milyon liraya çıkacak. Geçtiğimiz hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçerek, Genel Kurul'a sevk edilen torba teklife göre, MAPEG bütçe gelir kalemleri içerisinde Hazine yardımları ciddi bir yer tutacak. Teklifle; MAPEG ile Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nun (TENMAK) tüm varlıkları devlet malı hükmünde olacak ve haczedilemeyecek. MAPEG, mevzuat kapsamındaki görevleri dolayısıyla yaptığı işlemler için KDV ve ÖTV hariç vergi, resim, harç, tapu ve kadastro işlemlerinden kaynaklanan her türlü döner sermaye ücretinden muaf tutulacak.