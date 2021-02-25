Mavi Vatan'da gövde gösterisi: Dev tatbikatta 87 gemi, 27 uçak, 20 helikopter, İHA ve SİHA'lar da görev alacak

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın planlı tatbikatlarından olan, "Mavi Vatan-2021 Tatbikatı"nın 25 Şubat-7 Mart 2021 tarihleri arasında Ege Denizi ve Akdeniz'de icra edileceği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, tatbikatla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı karargah, birlik ve gemilerin hazırlık durumlarının değerlendirilmesi hedefleniyor.
Harbe hazırlık seviyeleri yükseltilecek
Görev grubu seviyesinde temel harekat nevilerinin denenmesi, deniz harekatı ve müşterek harekat taktiklerine yönelik yeteneklerin geliştirilmesinin de hedeflendiği tatbikatta, diğer kuvvet komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin ve karşılıklı destek imkan kabiliyetlerinin denenmesi ile unsurların harbe hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.
F-16, F-4 ve HİK de yer alacak
Tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 82 gemi, 5 deniz karakol uçağı, 12 deniz helikopteri ile İnsansız Hava Araçları, Amfibi Deniz Piyade Birlikleri ve SAT/SAS görev timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan genel maksat ve taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan, F-16, F-4 ve HİK (Havadan İhbar ve Kontrol) uçakları, Jandarma Genel Komutanlığından arama kurtarma unsurları, Sahil Güvenlik Komutanlığından ise S/G botları olmak üzere toplam 87 gemi, 27 uçak ve 20 helikopter yer alacak.