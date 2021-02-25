Ekonomi Mavi Vatanda gövde gösterisi Dev tatbikatta 87 gemi, 27 uçak, 20 helikopter, İHA ve SİHAlar da görev alacak
SAVUNMA SANAYİ

Mavi Vatan'da gövde gösterisi: Dev tatbikatta 87 gemi, 27 uçak, 20 helikopter, İHA ve SİHA'lar da görev alacak

Mavi Vatan-2021 Tatbikatı, 25 Şubat-7 Mart arasında Ege Denizi ve Akdeniz'de icra edilecek. Bugün başlayacak olan dev tatbikatta, toplam 87 gemi, 27 uçak, 20 helikopter, İHA ve SİHA'lar da görev alacak. Tatbikatta gemilerin harbe hazırlık durumunun değerlendirilmesinin yanı sıra müşterek harekatlar da gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın planlı tatbikatlarından olan, "Mavi Vatan-2021 Tatbikatı"nın 25 Şubat-7 Mart 2021 tarihleri arasında Ege Denizi ve Akdeniz'de icra edileceği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, tatbikatla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı karargah, birlik ve gemilerin hazırlık durumlarının değerlendirilmesi hedefleniyor.

Harbe hazırlık seviyeleri yükseltilecek

Görev grubu seviyesinde temel harekat nevilerinin denenmesi, deniz harekatı ve müşterek harekat taktiklerine yönelik yeteneklerin geliştirilmesinin de hedeflendiği tatbikatta, diğer kuvvet komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin ve karşılıklı destek imkan kabiliyetlerinin denenmesi ile unsurların harbe hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

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Mavi Vatan, Türkiye'nin deniz yetki alanlarını gösterirken vatanın sınırlarının 783 bin km kareden ibaret olmadığını üç tarafımızı çeviren denizlerdeki sınırlarımız olan 462 bin kilometrekarenin de vatanın bir parçası olduğu görüşüne dayanıyor.

F-16, F-4 ve HİK de yer alacak

Tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 82 gemi, 5 deniz karakol uçağı, 12 deniz helikopteri ile İnsansız Hava Araçları, Amfibi Deniz Piyade Birlikleri ve SAT/SAS görev timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan genel maksat ve taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan, F-16, F-4 ve HİK (Havadan İhbar ve Kontrol) uçakları, Jandarma Genel Komutanlığından arama kurtarma unsurları, Sahil Güvenlik Komutanlığından ise S/G botları olmak üzere toplam 87 gemi, 27 uçak ve 20 helikopter yer alacak.

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Milli Savunma Bakanlığı, Açık Deniz Eğitimlerine devam eden Deniz Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencilerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) selamladığını belirtti. MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'TCG SANCAKTAR ile Açık Deniz Eğitimlerine devam eden Deniz Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni selamladı.' denildi. Paylaşımda ayrıca, öğrecileri selamlama anlarına ait görüntülere yer verildi.


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