Mavi Vatan'da gövde gösterisi: Dev tatbikatta 87 gemi, 27 uçak, 20 helikopter, İHA ve SİHA'lar da görev alacak

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın planlı tatbikatlarından olan, "Mavi Vatan-2021 Tatbikatı"nın 25 Şubat-7 Mart 2021 tarihleri arasında Ege Denizi ve Akdeniz'de icra edileceği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, tatbikatla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı karargah, birlik ve gemilerin hazırlık durumlarının değerlendirilmesi hedefleniyor.

Harbe hazırlık seviyeleri yükseltilecek

Görev grubu seviyesinde temel harekat nevilerinin denenmesi, deniz harekatı ve müşterek harekat taktiklerine yönelik yeteneklerin geliştirilmesinin de hedeflendiği tatbikatta, diğer kuvvet komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin ve karşılıklı destek imkan kabiliyetlerinin denenmesi ile unsurların harbe hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

GÜNDEM Mavi Vatan-2021 Tatbikatı 25 Şubat'ta başlıyor

OYNAT 03:51 Mavi Vatan: Sınırlarımız 783 bin km2 değil 1 milyon 245 bin km2 Mavi Vatan, Türkiye'nin deniz yetki alanlarını gösterirken vatanın sınırlarının 783 bin km kareden ibaret olmadığını üç tarafımızı çeviren denizlerdeki sınırlarımız olan 462 bin kilometrekarenin de vatanın bir parçası olduğu görüşüne dayanıyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

F-16, F-4 ve HİK de yer alacak

Tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 82 gemi, 5 deniz karakol uçağı, 12 deniz helikopteri ile İnsansız Hava Araçları, Amfibi Deniz Piyade Birlikleri ve SAT/SAS görev timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan genel maksat ve taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan, F-16, F-4 ve HİK (Havadan İhbar ve Kontrol) uçakları, Jandarma Genel Komutanlığından arama kurtarma unsurları, Sahil Güvenlik Komutanlığından ise S/G botları olmak üzere toplam 87 gemi, 27 uçak ve 20 helikopter yer alacak.

REKLAM

GÜNDEM Türkiye'de son dönemde sıkça kullanılan kavram: Mavi Vatan

GÜNDEM Geriden başladık öne geçtik: Mavi Vatan stratejisi deniz enerji sahalarındaki işgal düzenini dağıttı

OYNAT 00:44 Deniz Harp Okulu öğrencilerinden KKTC'ye "Mavi Vatan" koreografili selamlama Milli Savunma Bakanlığı, Açık Deniz Eğitimlerine devam eden Deniz Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencilerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) selamladığını belirtti. MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'TCG SANCAKTAR ile Açık Deniz Eğitimlerine devam eden Deniz Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni selamladı.' denildi. Paylaşımda ayrıca, öğrecileri selamlama anlarına ait görüntülere yer verildi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



