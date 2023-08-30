Memur zammı için son toplantı yarın

TRT Haber'in haberine göre, mali hakları görüşmek üzere yarın son kez toplanacak kurul, bu toplantıda, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını kararlaştıracak.

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam görüşmelerinde kamu yöneticileri ve sendikalar anlaşamadı. Hakem Heyeti'ne kalan son karar için Memur-Sen'in yarına kadar başvuru yapması gerekiyor. Kamu tarafı 2024 yılı için yüzde 15+yüzde 10, 2025 yılı için yüzde 6+yüzde 5 önerisi dışında yeni bir teklifte bulunmadı.

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.