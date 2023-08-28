Memurlara ek ödeme sürprizi: Kamuda ücret dengesizliği bitiyor

Milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiren maaş zammında nihai kararı verecek olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ilk toplantısını yaptı. Kurul, zam kararını en geç 31 Ağustos Perşembe gününe kadar verecek.

Sabah'ta yer alan habere göre; Toplu sözleşmede uzlaşılan başlıklar arasında mühendislerin ek ödemelerinin artırılması da yer alıyor. Buna göre, 1 ve ikinci derece mühendislere gelecek yılın başından geçerli olmak üzere 968 lira verilecek. Mühendis, mimar, peyzaj mimarı, bölge plancısı, şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan 1-2 dereceden aylık alanlara 20 ek puan, 3-4 dereceden aylık alanlar 10 ek puan, diğer derecelerden aylık alanlara 5 ek puan verilecek. Mühendislerin arazi tazminatı da günlük 30 lira artırıldı. Teknik öğretmen unvanı alanların 145 lira olan arazi tazminatı da 174 lira oldu.