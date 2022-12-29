Ekonomi Merkez Bankası duyurdu Dijital Türk Lirasıyla ilk ödeme
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası duyurdu: Dijital Türk Lirası'yla ilk ödeme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi’nin birinci faz çalışmaları kapsamında, Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Kapalı devre pilot uygulama testleri 2023'ün ilk çeyreğinde devam edecek.

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Merkez Bankası duyurdu: Dijital Türk Lirasıyla ilk ödeme
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) Dijital Türk Lirası kullanımına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Merkez Bankası öncülüğünde yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi’nin birinci faz çalışmaları kapsamında, Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme işlemlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

"PİLOT UYGULAMA YENİ YILDA SÜRECEK"

Merkez Bankası'nın yürüttüğü dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testlerine 2023 yılının ilk çeyreğinde devam edilecek.

Yapılan testler sonucu elde edilen bulguların geniş kapsamlı bir değerlendirme raporu ile kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

"SEÇİLİ BANKALARLA GENİŞLETİLECEK"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu, 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımlarıyla genişletilecek ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri fazlara geçilecektir. Bu kapsamda, dağıtık defter teknolojilerinin ödemeler ekosistemlerinde kullanımı ve anlık ödeme sistemleri ile entegrasyonu gibi konularda tasarlanan özgün mimari kurgulara ait testlere devam edilecektir.

"HUKUKİ ÇERÇEVEYE ÖNCELİK VERİLECEK"

Dijital Türk Lirası’nın hukuki boyutuna yönelik çalışmalar, dijital kimliklendirmenin proje için kritik öneme haiz olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, 2023 yılı boyunca Dijital Türk Lirası’nın teknolojik gereksinimlerinin yanı sıra iktisadi ve hukuki çerçevesine dair çalışmalara da öncelik verilecektir."

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