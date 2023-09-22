Merkez Bankası faizi yüzde 30’a yükseltti

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin tahminlerini içeren nokta grafiğinde yıl sonuna kadar bir faiz artışının daha sinyali verilirken, grafik aynı zamanda gelecek yıl iki 25 baz puanlık faiz indiriminin öngörüldüğüne işaret etti. Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,6 olarak korudu. Böylelikle, yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bırakılan politika faiz oranında bir artışa daha işaret edilmiş oldu.