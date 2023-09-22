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Ekonomi

Merkez Bankası faizi yüzde 30’a yükseltti

Merkez Bankası politika faizini 500 baz puanlık artışla yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltti. MB yeni yönetiminde dördüncü faiz artışını yapmış oldu. Aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüşün başlayacağını belirten MB, sadeleşme sürecinin kademeli olarak devam edeceğini açıkladı.

04:00 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Türk Lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artmaya başlamasının fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacağı ifade edildi.

Türk Lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artmaya başlamasının fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacağı ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkardı. Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, son alınan kararla birlikte dördüncü faiz artışını gerçekleştirmiş oldu. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verildiği belirtildi.


ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNDE DÜŞÜŞ BAŞLAYACAK

Enflasyonun temmuz ve ağustos aylarında öngörülenin üzerinde gerçekleştiği aktarılan duyuruda, "Yurt içi talepteki güçlü seyir ve hizmet fiyatlarındaki katılık devam ederken, petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süregelen bozulma enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır. Bu unsurlar, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu'ndaki tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin ise enflasyona önemli ölçüde yansıdığı ve aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüşün başlayacağı değerlendirilmiştir. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle dezenflasyonu 2024 yılında Rapor'daki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır" denildi.

Açıklamada; doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış, turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteği ve Türk Lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artmaya başlamasının fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacağı ifade edildi.


#Merkez Bankası
#faiz
#enflasyon
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