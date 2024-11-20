Milli deniz topu 'Denizhan' TCG Koçhisar'a entegre edilecek

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), 76/62 milimetrelik milli deniz topu "Denizhan"ın TCG Koçhisar'a entegre edilmek üzere İstanbul Tersanesi Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi.

MKE'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "76/62 milimetre milli deniz topumuz Denizhan, kabul testlerine başlayacak olan Mavi Vatan'ın yeni muhafızı milli karakol gemimiz TCG Koçhisar gemisine entegre edilmek üzere Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığına teslim edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.