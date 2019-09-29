Ekonomi Milli savaş gemisi Kınalıada Deniz Kuvvetlerine teslim ediliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Milli savaş gemisi Kınalıada Deniz Kuvvetleri'ne teslim ediliyor! Kınalıada gemisinin özellikleri nelerdir?

Milli savaş gemisi Kınalıada Deniz Kuvvetleri'ne teslim ediliyor

MİLGEM Projesi kapsamında üretilen 4'üncü ve son Ada sınıfı korvet gemisi olan TCG Kınalıada (F-514), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek.

Haber Merkezi AA
Kınalıada donanmanın gücüne güç katacak.
Kınalıada donanmanın gücüne güç katacak.

Savunma Sanayi İcra Kurulu'nun 2004'teki kararının ardından yerli savaş gemisi üretmek amacıyla başlatılan MİLGEM Projesi kapsamında İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapımı tamamlanan Heybeliada, Büyükada ve Burgazada korvet gemilerinin ardından Kınalıada korveti için İstanbul Tersane Komutanlığı'nda tören gerçekleştirilecek.

Kınalıada korvetinin tasarım, inşa ve entegrasyon faaliyetleri İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilirken, bu faaliyetler için gerekli olan tasarım, araştırma-geliştirme, tedarik ve hizmet alımı kapsamındaki çok sayıda eş zamanlı proje Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yerli ve milli imkanlar ölçüsünde yürütüldü.

Türkiye'nin denizlerdeki gurur günü: Atmaca füzeleriyle donatılan TCG Kınalıada donanmaya katılıyor
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Türkiye'nin denizlerdeki gurur günü: Atmaca füzeleriyle donatılan TCG Kınalıada donanmaya katılıyor

Platform sistemleri ve dizayn hizmetleri STM, silah ve sensör sistemleri ASELSAN, savaş yönetim sistemi HAVELSAN tarafından sağlanan Kınalıada korvetinde 50'yi aşkın yerli firma alt yüklenici olarak görev yaptı.

MİLGEM Ada Sınıfı Korvetlerin ilk üçünden farklı olarak Kınalıada korvetinde, bu zamana kadar yurt dışından tedarik edilen ABD yapımı "Harpoon" deniz füzesinin yanında, ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen "Atmaca" füzesi de kullanılıyor.

Öte yandan, HAVELSAN ve Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığı'nın birlikte geliştirdiği Ağ Destekli Savaş Yönetim Sistemi "Advent" de ilk kez Kınalıada gemisinde kullanılıyor.

Türkiye’nin denizlerdeki gururu: MİLGEM
OYNAT
Türkiye’nin denizlerdeki gururu: MİLGEM
'MİLGEM nedir, Milli Gemi projesinin teknik özellikleri nelerdir?' sorularının yanıtları bu videomuzda. Ülkemizin yakın ve uzak denizlerdeki silah gücünün ana omurgasını oluşturacak Milli savaş gemileri, özgün tasarım ve teknik gücüyle dikkatleri üzerine çekiyor. MİLGEM korvetler yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da ilgiyle takip edilirken, ilk ihracat Pakistan'a gerçekleştirildi.

1000 yıllık Türk denizcilik tarihinin en büyük projelerinden biri olan 'Milli Gemi' projesinin hayata geçirilmesinde büyük rol oynayan, yakın zamanda aramızdan ayrılan Deniz Kuvvetleri eski Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek Paşa'yı saygıyla anıyoruz.



Teknik Özellikleri

  • Türk Deniz Kuvvetleri'nin sürat, denizcilik ve stabilite isteklerini karşılayacak şekilde geliştirilmiş tek gövdeli deplasman tipi tekne formunda olan Kınalıada'nın tam boyu 99 metre ve genişliği 14.4 metre olarak yapıldı.

Gemi, 2400 ton deplasmanı ve 3.6 metre su çekimiyle, 5 deniz durumunda kısıtsız, 6 ve üzeri deniz durumlarında ise kısıtlı harekat kabiliyetine sahip olmakla birlikte, ana tahrik sistemi, bir adet gaz türbini ve iki adet dizel makineden meydana geliyor.

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Türkiye'nin savaşan yerli ve milli silahları: MİLGEM
FOTOĞRAF 13
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Türkiye'nin yüzde yüz yerli tasarım ilk milli savaş gemi projesi MİLGEM'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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Türk Deniz Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvenliğinin sadece karasularımız içinde sağlanamayacağı bilinciyle başta Karadeniz, Ege ve Akdeniz olmak üzere dünya denizlerinde varlık gösteriyor.
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Uluslararası faaliyetlere, operasyonlara, tatbikatlara katılan Deniz Kuvvetleri, bu gayretler ve milli imkânlarla daha iyi seviyelere geliyor. Bu çerçevede, korvet ve firkateyn inşasının yanında denizaltı, karakol gemisi, lojistik gemileri ve çok maksatlı amfibi hücum gemisi projelerini de sürdürülüyor.
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Türk denizciliğinin gurur veren projesi, MİLGEM korvet projesinin detaylarına gelin birlikte bakalım...
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1534 yılında Barbaros Hayreddin Paşa ile altın çağını yaşayan Türk denizciliği Osmanlı’dan aldığı miras ile 1996 yılında MİLGEM projesiyle yeni bir döneme girdi.
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Deniz kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilen proje 2004 yılında resmen başladı ve MİLGEM ada sınıfı korvetler dünya çapındaki teknolojik ilerlemelerin hepsini içinde barındırabilen bir yapıya kavuştu.
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ortaya koyduğu vizyon ve kararlı tutum ile gerçekleşen ve Türkiye’nin milli imkanlarının azami oranda kullanıldığı Milli Gemi Projesi kapsamında, Türkiye’de ilk defa günümüz teknolojisine uygun, yüksek standartlara sahip, komplike bir su üstü harp gemisinin dizayn ve entegrasyonu yerli sanayinin desteği ile milli imkanlar kullanılarak gerçekleştirildi.
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MİLGEM kapsamında ilk 4 gemi korvet olarak tamamlanırken, projesinin kuvvet komutanlığı tarafından başarılı bulunmasının ardından projede ilerleme kararı alındı ve proje revize edilerek donanmanın ihtiyacı olan daha çok hava savunma silah sistemi ağırlıklı önceliğe sahip yeni nesil savaş gemisi üretimine odaklanıldı.
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İstif sınıfı yeni nesil program ile 4 gemi daha donanmaya kazandırılması hedeflenirken, bölgesel hava savunma kabiliyetine sahip olacak dört hava savunma fırkateyninin tedariği için de çalışmalar devam ediyor.
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MİLGEM Projesinde bugün gelinen durum itibarı ile gemi inşa ve donatımında kullanılan malzeme, cihaz ve sistemler değer olarak yüzde 70 oranında yerli sanayi imkânları ile karşılandı ve bu oran kalem bazında yüzde 80 dolaylarında olduğu açıklandı.
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Küçük boyutlu alımlar için 212 firma ile çalışmalar yürütülürken, hizmet ve materyal tedariki konusunda özel sektör sanayicisi ile toplam 75 firma ile ana sözleşme yapılmış ve yaklaşık 9200 kalem malzeme tedariği sağlandı.
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99,5 metre tam boy, 14,4 metre genişliğe sahip yerli savaş gemileri 2400 ton ağırlığa sahipler.. 29 deniz mili sürat kabiliyeti olan MİLGEM korvetler 10 gün denizde kalabiliyor…
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35 megavat güce erişen gaz türbini ve dizel makinelerle çift pervaneden oluşan sevk sistemine sahip savaş gemileri 10 tonluk helikopterler için gerekli ekipmana sahip şekilde inşa edildi.
Türkiye'nin savaşan yerli ve milli silahları: MİLGEM
Türk savunma sanayii, hava ve kara araçlarının yanında deniz araçlarıyla da sessiz bir devrim gerçekleştiriyor. Özgün tasarım ve teknik gücüyle tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken MİLGEM projesi özellikleriyle ön plana çıkıyor. Peki, Milli Gemi Projesi MİLGEM'in özellikleri nedir? MİLGEM hangi özelliklere sahip? Kaç tane milli gemi üretildi? İşte Türk savunma sanayisinin son yıllarda geliştirdiği en önemli projelerden biri olan MİLGEM'e dair detaylar...


Kınalıada, 29 deniz mili azami sürate ulaşabilirken, 10 tonluk bir helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına sahip ve 4 deniz şiddetine kadar helikopter uçuş harekatı icra edebiliyor.

Çoğunluğu yerli imkanlarla geliştirilmiş ileri teknoloji sensör, elektronik harp, navigasyon ve haberleşme sistemleri ile donatılan Kınalıada, asimetrik, yüzey, hava ve sualtı tehditlerine yönelik savunma, aldatma, karıştırma ve bertaraf etme sistemlerine de sahip olarak tasarlandı.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Moldova'nın sınır dışı ederek Türkiye'ye teslim ettiği Sedat Hasan Karacaoğlu, ''silahlı terör örgütü üyeliği'' suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Kandilli Rasathanesi'nin deprem profesörü açıkladı: Artçılar Marmara'daki ana faydan güneye doğru ilerliyor

İstanbul'da büyük paniğe neden olan 26 Eylül depremine ilişkin yeni ve çarpıcı bilgiler ortaya çıkıyor. Kandilli Rasathanesi'de basın açıklaması yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Özener, 5,7 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki artçı şokların Marmara'daki ana fay üzerinde olduğunu ve daha sonraki bazı artçı depremlerin ise güneye doğru ilerlediğini açıkladı. Kandilli olarak artçı şokların yönünü izlediklerini kaydeden Prof. Özener, herkesin merak ettiği beklenen büyük depremin zamanına ilişkin ise şunları kaydetti: "Depremin kaç büyüklüğünde olacağı ve ne zaman olacağı veya olmayacağı konusu halk önünde tartışılmamalı. Enerji birikiyor ve çıkacak. Bir sona doğru yaklaşıyoruz ama ne zaman olacağını bilmemiz mümkün değil."

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