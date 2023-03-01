Moskova Borsası'nda TL ile işlem: Talep önceki yıla göre 17 kat arttı

Moskova Borsası (MOEX), Türk Lirası-Rus Rublesi cinsinden vadeli işlemlere başlama kararı aldı. MOEX açıklamasında, Türk Lirası ile Hong Kong Doları’na yönelik talebin arttığı belirtildi. Bu nedenle, Moskova Borsası bugün Türk Lirası-Rus rublesi ve Hong Kong Doları-Rus Rublesi cinsinden vadeli işlemlere başlayacak.

Borsa müşterilerinin söz konusu döviz cinslerinde Haziran, Eylül ve Aralık 2023 ile Mart 2024 tarihlerinde yapılacak sözleşmelere erişebileceği bilgisine yer verildi. Ayrıca, söz konusu uygulamanın hem kurumsal yatırımcıların hem de tüzel kişilerin bu tür işlemlere ilgisini artıracağı da ifade edildi. Moex yönetim kurulu başkanı yuriy denisov, daha önce yaptığı açıklamada, Moskova Borsası’nda Türk Lirası’na yönelik talebin 2022’de bir önceki yıla göre 17 kat arttığını dile getirmişti.