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Ekonomi

Moskova Borsası'nda TL ile işlem: Talep önceki yıla göre 17 kat arttı

Moskova Borsası (MOEX) artan müşteri talebi üzerine bugün Türk Lirası-Rus Rublesi cinsinden vadeli işlemlere başlıyor. MOEX Başkanı Yuriy Denisov, Moskova Borsası’nda Türk Lirası'na yönelik talebin 2022’de bir önceki yıla göre 17 kat arttığını açıklamıştı.

04:00 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Moskova Borsası, artan müşteri talebi üzerine bugün Türk Lirası cinsinden vadeli işlemlere başlayacak.

Moskova Borsası, artan müşteri talebi üzerine bugün Türk Lirası cinsinden vadeli işlemlere başlayacak.

Moskova Borsası (MOEX), Türk Lirası-Rus Rublesi cinsinden vadeli işlemlere başlama kararı aldı. MOEX açıklamasında, Türk Lirası ile Hong Kong Doları’na yönelik talebin arttığı belirtildi. Bu nedenle, Moskova Borsası bugün Türk Lirası-Rus rublesi ve Hong Kong Doları-Rus Rublesi cinsinden vadeli işlemlere başlayacak.

4 sözleşmeye erişim

Borsa müşterilerinin söz konusu döviz cinslerinde Haziran, Eylül ve Aralık 2023 ile Mart 2024 tarihlerinde yapılacak sözleşmelere erişebileceği bilgisine yer verildi. Ayrıca, söz konusu uygulamanın hem kurumsal yatırımcıların hem de tüzel kişilerin bu tür işlemlere ilgisini artıracağı da ifade edildi. Moex yönetim kurulu başkanı yuriy denisov, daha önce yaptığı açıklamada, Moskova Borsası’nda Türk Lirası’na yönelik talebin 2022’de bir önceki yıla göre 17 kat arttığını dile getirmişti.


#Ekonomi
#Moskova Borsası
#TL
#Döviz
1 saat önce
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Moskova Borsası'nda TL ile işlem: Talep önceki yıla göre 17 kat arttı
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