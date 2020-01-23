MTV'de 2020 yılı ilk taksit ödemesi için son 9 gün: Ödenmemesi durumunda yüzde 1,6 gecikme zammı uygulanacak

Bu yıl uygulanacak MTV, ocak ve temmuz ayları olmak üzere iki taksitte ödenecek.

İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona erecek. MTV'nin ilk taksidi, Gelir İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödenebiliyor.

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV ödeme alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını görüntüleyip ödeme imkanına sahip bulunuyor.

Mükellefler, anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı ve banka hesabı aracılığıyla bu bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık yoluyla, PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden MTV ödemesini gerçekleştirebiliyor.

MTV oranlarının, yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranında artırılması gerekirken, Cumhurbaşkanı kararı ile bu alanda 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak belirlendi.

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"MTV artışı daha düşük gerçekleşti"

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Öz, geçmiş yıllardan farklı olarak artış oranının yüzde 12 olarak belirlenmesi nedeniyle bu yıl MTV'de daha düşük artış olduğunu söyledi. Öz, "MTV ödemesinde son ödeme gününün geçirilmemesi önemli. Verginin ödenmemesi durumunda bu yıl için yüzde 1,6 gecikme zammı uygulanıyor." dedi.

MTV'de binek otomobiller için iki farklı tarife uygulandığını belirten Öz, şunları kaydetti:

"31 Aralık 2017'ye kadar kaydedilen araçlarda silindir hacmi ve yaşı, 1 Ocak 2018'den sonra kaydedilen araçlarda ise değeri dikkate alınıyor. Vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından ilan edilen kasko sigortası değerlerinin yüzde 5'ini aşması halinde, araç bir alt dilimden vergilendiriliyor."

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FOTOĞRAF 41 Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen Yeniliğe Yolculuk Buluşması programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, TOGG hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınlarının yer aldığı 2 bin kişilik bir davetli topluluğu katıldı. Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik alanında davetliler de büyük kalabalıklar oluşturdu. Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in yanı sıra Türkiye'nin Otomobili'ne ait modüler ve elektrik güç ünitesi de tören alanında sergileniyor. TOGG bünyesindeki görevliler, katılımcıları otomobilin bazı özellikleri hakkında bilgilendirirken, fuaye alanında otomobile ait simülatör ile katılımcılara sürüş deneyimi şansı da verildi. Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de ilk kez paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G5G bağlantısıyla alabilecek. Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 kms hızlanabilecek. Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Araç menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de otomobilin önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Öte yandan TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, TOGG'un kuruluşundan bugüne geçen 18 ayda aldığı mesafeyi ve Türkiye’de teknolojik dönüşüme nasıl öncülük edeceği paylaşılacak. Resmi kuruluşu 28 Haziran 2018'de gerçekleşen ve kuruluşundan 18 ay sonra 3 boyutlu ilk modelini ve bir konsept aracını gün ışığına çıkaran TOGG, Türk Otomotiv endüstrisinin kalbi olan Marmara Bölgesi’nde kurulacak fabrikasının temelini 2020 yılında atacak. 2030 yılına kadar ise fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen kendisine ait bir ortak e-platform üzerine 5 farklı model üretecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2023 hedefleri içinde stratejik öneme sahip projelerden biri olarak değerlendirilen Türkiye’nin Otomobili, hedeflenen teknolojik dönüşümün öncülerinden biri olacak. Bugün ön gösterimi yapılacak yüzde 100 elektrikli otomobilin önemli özellikleri olacak. Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı teknolojiler ile otomobil ev ve iş yerlerinden sonra üçüncü bir yaşam alanı olacak. Türkiye’nin otomobili bağlantılı altyapısıyla sürekli internetin içinde yerini alacak, internete bağlanabilmek için farklı bir cihaza ihtiyaç duymayacak. Otomobil, tüm akıllı şehir altyapısı, elektrik şebekesi, cihazlar, evler ve binalar ile iletişim halinde olacak ve yaşamın birçok farklı alanında kullanıcısının yerine düşünen bir asistana dönüşecek. İlerleyen yıllarda, özellikle 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte bağlantılı otomobil akıllı yaşamın merkezine yerleşecek ve mobilite ekosistemi içinde doğacak yeni hizmetler kullanıcıların hayatına değer katan ve kolaylaştıran farklı bir mobilite deneyimi yaşatacak. Türkiye’nin otomobili, sadece elektrikli, bağlantılı ve akıllı olmasıyla değil, sahip olacağı yenilikçi ve yıkıcı teknolojiler ile de kullanıcılarının otomobil deneyimini farklı bir boyuta taşımayı hedefliyor. Bu doğrultuda, 2023 yılından itibaren dünyada ilk kez Türkiye’nin otomobilinde kullanılmaya başlanacak olan “Holografik Asistan” teknolojisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yenilikçi asistan, sıradan bir sanal gösterge panelinin çok ötesinde bir kullanıcı deneyimi yaşatmak amacı ile ileri göz takip algoritmaları ve holografik üç boyutlu görüntüleme teknolojilerinden faydalanacak. “Holografik Asistan” teknolojisi günümüzde otomobil içerisinde kullanılmakta olan 2 boyutlu ekran teknolojilerinin yerine ilk kez üç boyutlu görüntüleme ve artırılmış gerçekliği getirerek araç içi deneyimini sil baştan şekillendirecek. Bu teknoloji sayesinde sürücü gözünü yoldan ayırmadan aracın gösterge ekranında verilen bilgileri görmekle kalmayacak, aynı zamanda yol ve çevre hakkında ihtiyacı olabilecek diğer tüm bilgilere ulaşabilecek. Artırılmış gerçeklik ve 3 boyut ile zenginleştirilmiş görüntü sayesinde navigasyon ve diğer sürücü destek sistemlerini daha kolay bir şekilde kullanarak güvenli, konforlu ve interaktif bir sürüş imkanı bulacak. TOGG bu yıkıcı teknolojinin otomotiv sektöründeki ilk uygulayıcısı olarak kullanıcılarına bu benzersiz sürüş deneyimini sunan ilk mobilite şirketi olmayı hedefliyor. TOGG otomobil gamının tüm modellerine altyapı oluşturacak tamamen yeni ve doğuştan elektrikli araç platformunu özgün, modüler ve üstün olmak üzere 3 ana başlık ile tanımlıyor. TOGG bu başlıkların içeriğini Otomotiv sektöründe daha önce ortaya çıkarılmış hiçbir platform ile ilişkisi olmayan, tamamıyla TOGG mühendisleri tarafından geliştirilen ve tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 TOGG’a ait olan, yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlantılı platform... Azami verimlilik, konfor, dayanıklılık ve güvenlik gerekliliklerini bir arada sağlayabilen; farklı genişlik ve uzunluklara olanak veren modüler mimari... Sınıfının en uzun aks mesafesini sunarak otomobil içindeki yaşam alanının genişlik, ferahlık ve konforunu en üst düzeye taşıyan altyapı... şeklinde sıralıyor. Düşük toplam sahip olma maliyeti; sessiz, keyifli ve sıfır emisyonla temiz bir sürüş, elektrikli otomobillerin içten yanmalı otomobillere göre sağladığı en temel avantajlar olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin Otomobili, yollara çıkacağı 2022 yılına kadar TOGG’un öncülüğünde yayılımını sağlayacak geniş kapsamlı şarj altyapısı sayesinde evlerde, ofislerde ve yol üzerindeki istasyonlarda şarj edilebilecek. Bağlantılı ve akıllı bir otomobil olmanın sunacağı teknolojik imkanlar ile kullanıcılar otomobillerinin şarjını kolaylıkla planlayıp yönetebilecek. Türkiye'nin Otomobili tanıtılıyor Türkiye'nin Otomobili tanıtılıyor ​Türkiye için tarihi gün ​Türkiye için tarihi gün ​Türkiye için tarihi gün ​Türkiye için tarihi gün İşte 'Türkiye'nin Otomobili' Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun, 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil Gebze'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı.



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FOTOĞRAF 25 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistikleri açıklandı. Buna göre Türkiye’de toplam trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyon 132 bin 670'e yükselirken, 2019 yılının ilk 9 ayında toplam 257 bin 586 adet yeni aracın trafiğe kaydı yapıldı. İlk kez trafiğe kaydedilen araçların renk ayrımlarının da yapıldığı verilere göre, Türkiye'de Eylül ayı itibariyle trafiğe kaydı yapılan araçların yüzde 53,7'sinin beyaz renkte olduğu belirtildi. Buna göre, trafiğe yüzde 53,7 oran ile 138 bin 347 adet beyaz renkte, yüzde 24,1 oran ile 62 bin 80 adet gri renkte, yüzde 7 oran ile 18 bin 39 adet siyah renkte, yüzde 5,6 oran ile 14 bin 394 adet kırmızı renkte ve yüzde 9,6 oran ile 24 bin 726 adet diğer renklerde araç kaydı yapıldı. BEYAZ ARAÇ ÇİZİKLERİ GÖSTERMİYOR <br> <br> Beyaz aracın vatandaşlar tarafından tercih edilme sebeplerini anlatan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, Türkiye'de üretilen otomobillerin yüzde 60-70 kadarı beyaz renkte üretiliyor. Beyazdan sonra da siyah ya da füme renkler tercih ediliyor... Siyah renk daha çok cip tarzı araçlarda ve daha çok D segment dediğimiz, makam aracı boyutundaki büyük araçlarda tercih ediliyor. Halkın kullandığı beyaz renkli araçlar ise genelde B ve C segment araçlarda daha çok tercih ediliyor... Bunun başlıca iki sebebi var. Birincisi, malum yollarda toz, toprak sebebiyle çabuk kirlenme olayının getirdiği külfet ya da eziyet diyebiliriz. Aracın kirli durması ya da araca çizilme, tırnak izleri gibi bir zarar verildiğinde siyah araçlarda daha belirgin olurken, beyaz araçlarda bu fazla belli olmuyor. Birinci sebep bu... İkinci sebep ise, beyaz dışındaki diğer renklerde, araçların güneş ısısını emmesi ve içerideki insanlara zarar vermesi, daha sıcak olması diyebiliriz dedi. OTOMOTİV MARKALARI METALİK RENKLERDEN YÜKSEK ÜCRET ALIYOR <BR> <BR> Otomotiv markalarının farklı renklerdeki araçları daha yüksek fiyata sattığını söyleyen Batı, şöyle konuştu: Beyazın dışındaki ya da opak renkler dediğimiz siyah ve kırmızı renklerin dışındaki metalik renk araçlarda, diğer renkli araçlarda boya ücreti daha fazla oluyor. Bazı markalarda özellikle metalik renk ücretini fazladan istiyorlar... Genellikle halk beyaz renk araçları tercih ettiği için opak renkteki araçlar bin-bin 500 TL daha ucuz oluyor. Bizim gibi otomotiv işindeki, mesleği galericilik olan arkadaşlarımız genelde bütün tanıdıklarına beyaz renk araç almalarını tavsiye ederler... Koyu renkler de tabii ki satılıyor. Onların da alıcıları var. Fakat koyu renklerde bekleme oranı beyaza göre daha fazla oluyor. Beyaz araçlar daha hızlı satılıyor. Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor - TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2019 yılında yurt genelinde trafiğe kaydedilen 257 bin 586 otomobilin yüzde 53,7'si beyaz renkte satın alındı. Beyaz rengi yüzde 24,1 ile gri ve yüzde 7 ile siyah renkli otomobiller izledi.

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