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Ekonomi

Murat Ülker yazdı: Bayram geliyor bugün Arefe

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Ramazan Bayramı için bir yazı kaleme aldı. Ülker, yazısında," İçeriğinde sevinç ve neşe bulunan bayramı toplumdaki her bireyin beraber yaşayabilmesi için muhtaç kimselerin kısmen de olsa ihtiyaçları giderilerek sosyal dayanışmanın güzel bir örneği verilmiş olur." diyerek fitre ve sadakanın önemine dikkat çekti.

Seda Ekinci
13:01 - 9/04/2024 Salı
Güncelleme: 13:03 - 9/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Ramazan Bayramı mı, Fitre Bayramı mı?
Ramazan Bayramı mı, Fitre Bayramı mı?
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Ramazan Bayramı için bir yazı kaleme aldı. Ülker'in kişisel internet sitesinden yayınladığı "Bayram Geliyor, Bugün Arefe" başlıklı yazının tamamı şöyle:
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker
Ramazan Bayramı mı, Şeker Bayramı mı?
Hayır Fitre Bayramı!

Fitr kelimesi oruca son vermeyi, orucu açmayı (iftar) ifade eder. Bundan dolayı ramazan bayramına îdü’l-fıtr denildiği gibi ramazan ayını yaşamanın, onun mükâfat ve bereketinden faydalanmanın bir şükran belirtisi olarak verilen sadakaya da sadaka-i fıtr, Türkçe’de fitre denir.


Peki SADAKA ne demektir? Gönüllü olarak veya dinî bir görevi yerine getirmek üzere ihtiyaç sahiplerine yapılan maddî yardım, HEDİYE demektir.

İçeriğinde sevinç ve neşe bulunan bayramı toplumdaki her bireyin beraber yaşayabilmesi için muhtaç kimselerin kısmen de olsa ihtiyaçları giderilerek sosyal dayanışmanın güzel bir örneği verilmiş olur. Bu dayanışmayı en yüksek seviyeye çıkarmak ve daha çok insana yardım etme zevkini verebilmek için fitre miktarı asgari ölçüde tutulmuş ve ödeme kolaylıkları sağlanmıştır. Yani diyanetin ilan ettiği 130₺ fitre miktarı en az olup neredeyse herkesin fitre verebilmesini, hediye vermesini mümkün kılar. Ama tabii ki cömertliğin ölçüsü olmaz. Bence bir kişinin bir bayram günü yiyip içmesine yetecek kadar, mesela ikibin ₺ olmalıdır. Fitre verenlerin alması yerinde olmaz. Aklı başında her birey, kadın/erkek/çocuk fitre vermelidir. Evli kadınlar isterse kocaları onlar adına fitrelerini verir. Fitre en geç bayram namazı çıkışı verilir. Biz de ailemizin en büyüğü kayınvalidem veriyor. Aro. Ake.


Hz. Peygamber (sav):
“Fakirleri istemeye mecbur bırakmayın”
(Dârekutnî, II, 153) demiştir.

Çağdaş âlimlere göre fitre o toplumda yaşayan her kesime verilebilir. Ama fakir olsalar bile anne, baba, dede, nine gibi usulü ile çocukları ve torunları gibi fürûuna ve karısına fitre vermesi câiz görülmemiştir. Çünkü sadakayı bakmakla yükümlü bulundukları kimselere vererek kendileri için dolaylı bir menfaat sağlamış olurlar. Bu saydıklarımıza zaten değil fitre vermek her türlü ihtiyaçlarını sağlamak boynumuzun borcudur.


Demek ki neymiş
Fitre (HEDİYE) Bayramı imiş bu bayram.
Ne mutlu bize bayramlık ikram üretiyoruz.
#Murat Ülker
#Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi
#Pladis
#GODIVA
#Yönetim Kurulu Başkanı
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