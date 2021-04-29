OSTİM Teknik Üniversitesi DERFA Savunma Sistemleri şirketiyle iş birliği protokolü imzaladı

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünsal Sığrı, MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Turan Şişman, KARPİEM’den Uzman Faruk Akçeşme ve Derfa Savunma Sistemleri Şirketi Genel Müdürü Erol Çetin’in katılımıyla yapılan iş birliği prokolü kapsamında; ortak proje geliştirme, hizmet danışmanlığı ve iş yeri deneyimi uygulamalarını gerçekleştirmek için çözüm ortaklığına dayanan müşterek bir çalışma platformu oluşturmak amaçlanıyor.
“Öğrencilere Deneyim Kazandırılıyor”
İş birliği temelinde OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerine eğitim - öğretim süreleri boyunca müfredatta belirlenen günlerde Derfa Savunma Sistemleri firmasında uygulamalı eğitim fırsatı sunulacak.