OSTİM Teknik Üniversitesi DERFA Savunma Sistemleri şirketiyle iş birliği protokolü imzaladı

Tazminat rekortmeni ilaç: Kullanan 125 bin kişi şirkete dava açtı

Alman kimya ve ilaç devi Bayer son yıllarda ödediği tazminatlar ile gündemden düşmüyor. Özellikle Roundup isimli zirai ot kurutma ilacı yüzünden şirkete açılan davalar yüz binleri aşmış durumda. Şirket ise son olarak davacılara 10,9 milyar dolar ödemeyi peşinen kabul etti. Peki söz konusu ilaca yönelik iddialar neler? Gelin birlikte inceleyelim...



