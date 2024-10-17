Özel sektörün dış borçta eli rahat

Özel sektörün dış borcu son 4 yılda yaklaşık 5 milyar dolar arttı. Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler dolayısıyla toplam borcu Ağustos 2020'de 170,6 milyar dolar iken, Ağustos 2024 itibarıyla 175,4 milyar dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2024 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayımladı. Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu ağustosta 2023 sonuna kıyasla 11,2 milyar dolar yükselerek 175,4 milyar dolara çıktı.
YÜZDE 37,7’Sİ FİNANSAL KURULUŞLARA
Bu dönemde, özel sektörün yurt dışı kaynaklı uzun vadeli kredi borcu 8,6 milyar dolar artarak 163,6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 2,6 milyar dolar yükselişle 11,8 milyar dolar oldu. Öte yandan, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 37,7’si finansal kuruluşlara, yüzde 62,3’ü ise finansal olmayan kuruluşlara, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78,6’sı finansal kuruluşlara, yüzde 21,4’ü ise finansal olmayan kuruluşlara yönelik borçlardan oluşuyor.
YÜKÜMLÜLÜKLERDE SINIRLI YÜKSELİŞ
Özel sektörün son 4 yıla ait dış borcuna bakıldığında ise 4,8 milyar dolarlık sınırlı bir artış görülüyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler dolayısıyla toplam borcu, Ağustos 2024 itibarıyla 175,4 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu rakam, 2020 Ağustos’ta ise 170,6 milyar dolardı. Dış borç, 2020 Ağustos ayında 170,6 milyar dolar iken, 2021 Ağustos’ta 173,4 milyar dolara çıktı. 2022 Ağustos’ta keskin bir düşüşle 162,9 milyar dolara kadar indi. Dış borç 2023 yılının ağustos ayında da 155,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Son 4 yıla bakıldığında özel sektörün dış borcunun çok artmadığı ve yerinde saydığı anlaşıldı.
Tahvil stoku 1,1 milyar dolar
- Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları ağustosta 2023 yılı sonuna göre 1,5 milyar dolar artarken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları da 3,3 milyar dolar yükselerek 18,1 milyar dolara ulaştı. Söz konusu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 160 milyon dolar azalırken, tahvil stoku ise 29 milyon dolar düşüşle 1,1 milyar dolara geriledi.