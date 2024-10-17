Özel sektörün dış borçta eli rahat

Bu dönemde, özel sektörün yurt dışı kaynaklı uzun vadeli kredi borcu 8,6 milyar dolar artarak 163,6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 2,6 milyar dolar yükselişle 11,8 milyar dolar oldu. Öte yandan, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 37,7’si finansal kuruluşlara, yüzde 62,3’ü ise finansal olmayan kuruluşlara, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78,6’sı finansal kuruluşlara, yüzde 21,4’ü ise finansal olmayan kuruluşlara yönelik borçlardan oluşuyor.

Özel sektörün son 4 yıla ait dış borcuna bakıldığında ise 4,8 milyar dolarlık sınırlı bir artış görülüyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler dolayısıyla toplam borcu, Ağustos 2024 itibarıyla 175,4 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu rakam, 2020 Ağustos’ta ise 170,6 milyar dolardı. Dış borç, 2020 Ağustos ayında 170,6 milyar dolar iken, 2021 Ağustos’ta 173,4 milyar dolara çıktı. 2022 Ağustos’ta keskin bir düşüşle 162,9 milyar dolara kadar indi. Dış borç 2023 yılının ağustos ayında da 155,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Son 4 yıla bakıldığında özel sektörün dış borcunun çok artmadığı ve yerinde saydığı anlaşıldı.