Rekabet Kurulu'ndan 14 firmaya soruşturma

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, Asmaş Ağır Sanayi Malzemeleri İmal ve Tic. AŞ, Daussan Refrakter AŞ, Haznedar Durer Refrakter Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Kümaş Manyezit Sanayi AŞ, Piromet Pirometalurji Malzeme Refrakter Mak. San. ve Tic. AŞ ile Remsan Refrakter Malzeme San. ve Tic. AŞ hakkında soruşturma açtı.