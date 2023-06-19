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Ekonomi

Rekabet Kurumu'ndan Google'a soruşturma

Rekabet Kurumu piyasadaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasıyla Google hakkında soruşturma başlattı.

10:49 . 19/06/2023 الإثنين
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Rekabet Kurumu

Rekabet Kurumu

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre; Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlüğün çevrim içi görüntülü reklamcılık ve reklam teknolojileri hizmetleri faaliyetlerine ilişkin olarak bağlama ve kendini kayırma davranışlarıyla 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.

Soruşturma açılmasına karar verildi

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 18 Mayıs'taki toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.



#Rekabet Kurumu
#Google
#soruşturma
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