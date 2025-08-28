Rakamlar, pazarın en çok C segmenti etrafında şekillendiğini ve 2,9 milyondan fazla aracın el değiştirdiğini ortaya koydu.

Rakamlar, pazarın en çok C segmenti etrafında şekillendiğini ve 2,9 milyondan fazla aracın el değiştirdiğini ortaya koydu.

en çok satış yapan markalar olarak öne çıktı.

en çok satış yapan markalar olarak öne çıktı.

SUV segmentinde de satışların artmaya devam ettiği görüldü. Bu kategorinin en çok satan modeli Nissan Qashqai olurken, onu Dacia Duster ve Volkswagen Tiguan izledi.