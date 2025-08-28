VavaCars’ın yayımladığı 2025’in ilk 7 aylık raporuna göre, Türkiye’de ikinci el otomobil pazarında 2,9 milyonun üzerinde araç alınıp satıldı. Satışların yaklaşık yarısını ise C segmenti modellerin oluşturduğu dikkat çekti.
Çevrim içi ikinci el araç platformu VavaCars, 2025 Ocak–Temmuz dönemine ilişkin Türkiye pazarındaki satış verilerini açıkladı.
- Rakamlar, pazarın en çok C segmenti etrafında şekillendiğini ve 2,9 milyondan fazla aracın el değiştirdiğini ortaya koydu.
Lider C segmenti
Yılın ilk 7 ayında yapılan satışların yüzde 50,8'ini C segmenti oluşturarak zirvedeki yerini korudu.
Segmentlerin lider modelleri belli oldu
B segmentinde Renault Clio, D segmentinde ise Volkswagen Passat liderliği bırakmadı.
SUV çılgınlığı büyüyor
SUV segmentinde de satışların artmaya devam ettiği görüldü. Bu kategorinin en çok satan modeli Nissan Qashqai olurken, onu Dacia Duster ve Volkswagen Tiguan izledi.