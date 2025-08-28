Yeni Şafak
2025’te ikinci el araç satışlarında büyük sürpriz: Hangi modeller zirveye oturdu?

10:2428/08/2025, Perşembe
G: 28/08/2025, Perşembe
SUV satışları patladı
SUV satışları patladı

VavaCars’ın yayımladığı 2025’in ilk 7 aylık raporuna göre, Türkiye’de ikinci el otomobil pazarında 2,9 milyonun üzerinde araç alınıp satıldı. Satışların yaklaşık yarısını ise C segmenti modellerin oluşturduğu dikkat çekti.

Çevrim içi ikinci el araç platformu VavaCars, 2025 Ocak–Temmuz dönemine ilişkin Türkiye pazarındaki satış verilerini açıkladı.


  • Rakamlar, pazarın en çok C segmenti etrafında şekillendiğini ve 2,9 milyondan fazla aracın el değiştirdiğini ortaya koydu.

Lider C segmenti


Yılın ilk 7 ayında yapılan satışların yüzde 50,8'ini C segmenti oluşturarak zirvedeki yerini korudu.


Marka bazında ise
Renault, Volkswagen, Hyundai
ve
Fiat
en çok satış yapan markalar olarak öne çıktı.




Segmentlerin lider modelleri belli oldu


C segmentinin en çok tercih edilen modelleri
Fiat Egea, Renault Megane
ve
Toyota Corolla
oldu.

B segmentinde Renault Clio, D segmentinde ise Volkswagen Passat liderliği bırakmadı.


SUV çılgınlığı büyüyor


SUV segmentinde de satışların artmaya devam ettiği görüldü. Bu kategorinin en çok satan modeli Nissan Qashqai olurken, onu Dacia Duster ve Volkswagen Tiguan izledi.



#otomobil
#ikinci el
#SUV
