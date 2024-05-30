Resmi Gazete'de yayımlandı: O ildeki otoyol tesisi 10 yıl kiralanacak

Tarsus-Pozantı ayrımı-Gaziantep Otoyolu'nda Osmaniye C Tipi Otoyol hizmet tesisiyle bu tesise bağlı D Tipi Otoyol hizmet tesislerinin, yine otoyol hizmet tesisi olarak kullanılmak üzere 10 yıl süreyle kiralanması işi açık ihale usulüyle 2 Temmuz'da ihale edilecek.