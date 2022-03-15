Ekonomi Rus vatandaşları Türk bankalarına akın ediyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rus vatandaşları Türk bankalarına akın ediyor

Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Türkiye’ye gelen Ruslar, Türk bankalarında hesap açmaya başladı. Çoğu banka şubesi ikametgahı geçerli sayarak hesap açıyor. Bu hesaplar TL ile açılıyor ve hiçbir banka Ruble kabul etmiyor.

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Haber Merkezi Diğer
Rus vatandaşları Türk bankalarına akın ediyor
Foto: Arşiv.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre; bankacılık kaynakları son haftalarda Rus vatandaşlarının banka hesabı açma taleplerinde yoğun bir artış olduğunu söylüyor.

  • Edinilen bilgiye göre çoğu banka şubesi ikametgahı geçerli sayarak hesap açıyor. Bu hesaplar TL ile açılıyor ve hiçbir banka Ruble kabul etmiyor.

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Azerbaycan Karabağ'da bulunan Rus barış gücü askerleri arasında kavga çıktı.

Rus askerler arasında yaşanan yumruklu kavga kameraya yansıdı.

RUS MÜLTECİLERLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİZ

Bankacılık kaynakları bunun iki duruma işaret ettiğine dikkat ediyor. Birincisi yeni bir yaşam oluşturma ikincisi ise TL hesabının ardından yabancı para hesabı açarak döviz birikimlerini sisteme kaydettirebilmek. Rusya'da işlerin daha kötüye gidebileceğini düşünen Rus vatandaşlarının yeni bir ülkede yaşam kurmak için en önemli ihtiyaçlardan biri olan banka hesabına sahip olmasının önemli bir adım olduğunu belirten bankacılık kaynakları gelecek dönemde yoğun bir Rus mülteci grubuyla karşı karşıya kalınabileceğine vurgu yapıyor.

Rusya birlikleri Kiev'de bir apartmanı vurdu: 2 ölü
FOTOĞRAF 9
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus birliklerince düzenlenen saldırıda bir apartman daha ağır hasar gördü.
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Saldırı sonucunda apartmanın 1-5. katlarında yangın çıktı. Ağır hasar gören apartmandan itfaiye ekipleri bir kişiyi kurtardı.
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Bu sırada Kiev Devlet İdaresinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “Başkentte sirenler çalındı. Herkesin acilen sığınaklara gitmesini istiyoruz.” denildi.
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Acil Durumlar Servisinin Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 05.09'da Rusların düzenlediği saldırıda, top mermisi başkent Kiev'in Obolonskiy semtinde yer alan apartmana isabet etti.
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Saldırı sonucu 144 daireden oluşan 9 katlı apartmanda yangın çıktı, yandaki binaların camları da kırıldı.
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Kurtarma ekipleri apartmandaki 63 kişiyi tahliye ederken, 2 kişinin cesedine ulaştı.
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Binadaki yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Rusya birlikleri Kiev'de bir apartmanı vurdu: 2 ölü
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus birliklerince gece düzenlenen saldırıda bir apartman vuruldu. Binadaki yangın sabah saatlerine kadar sürdü. Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, bugün Rusların düzenlediği saldırılar sırasında top mermisi, başkent Kiev'in Podolskiy semtinde bulunan 10 katlı apartmana isabet etti.

TL HESABI AÇIYORLAR

İkinci durum ise bankacılık sistemine entegrasyon sağlayabilmek. TL hesabını açtıktan sonra döviz hesaplarıyla yanlarında getirmelerine izin verilen yani ülkeden nakit olarak çıkarılabilecek limit olan 10 bin dolara kadar paralarını bankacılık sistemine kaydetmiş oluyorlar. Yanlarında 5 bin dolara kadar izin var ama bu sınırlamalardan önce gelen Ruslar çok daha fazla miktarı kayıt altına geçirmiş olabilir. Böylece Türk bankaları üzerinden birikimlerini Avrupa veya diğer ülkelere çıkarmaları da mümkün oluyor.

Bunun yanı sıra Rusya'da patlayan kripto para hacmi de Rus vatandaşlarının Rusya'nın uyguladığı para kontrolü önlemlerini aşmanın bir yolunun da kripto paralardan geçtiğini gösteriyor.

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