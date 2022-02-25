Ekonomi Rusyaya bir darbe de OECDden Moskova ofisi kapatılıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya'ya bir darbe de OECD'den: Moskova ofisi kapatılıyor

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Rusya'nın Ukrayna'yı işgal kararı nedeniyle katılım sürecini sona erdirme ve Moskova ofisini kapatma kararı aldı.

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Haber Merkezi AA
Rusyaya bir darbe de OECDden: Moskova ofisi kapatılıyor
OECD Moskova ofisini kapatma kararı aldı

OECD'den yapılan açıklamada, Rusya'nın 2014'ten bu yana ertelenen teşkilata katılım sürecinin resmen sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

MOSKOVA OFİSİ KAPATILIYOR

Açıklamada, OECD Konseyi'nin Genel Sekreter'den OECD Moskova ofisini kapatmak için gerekli adımları atmasını da talep ettiği kaydedildi.

"UKRAYNA'YA DESTEK GÜÇLENDİRİLECEK"

OECD'nin Ukrayna halkıyla güçlü dayanışma içinde olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, bu ülkenin demokratik olarak seçilmiş hükümetine desteğin güçlendirilmesine karar verildiği aktarıldı.

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