Ekonomi Sadece 9 ülke yapıyordu Türkiye Grafeni seri üreten 10uncu ülke oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sadece 9 ülke yapıyordu: Türkiye Grafen'i seri üreten 10'uncu ülke oldu (Grafen nedir?)

Sadece 9 ülke yapıyordu: Türkiye Grafen'i seri üreten 10'uncu ülke oldu

Türkiye, dünyada sayılı ülke tarafından üretilen Grafeni'n seri üretimine başladı. Peki grafen nedir, nerelerde kullanılır, özellikleri nelerdir?

Haber Merkezi İHA
Sadece 9 ülke yapıyordu: Türkiye Grafeni seri üreten 10uncu ülke oldu (Grafen nedir?)
Grafen, çelikten güçlü, bakırdan iletken, lastikten esnek ve elmastan sert bir yapıya sahip.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin çelikten 200 kat daha mukavemetli, bakırdan yüzlerce kat daha iletken bir o kadar esnek ve hafif bir malzeme olan grafeni seri üreten 10 ülkeden biri olduğunu duyurdu.

Peki günlük hayatta hiç duymadığımız ancak mucizeler ile dolu bir madde olan grafen nedir?

Grafen, altıgen bir petek örgüsüne sıkıca bağlı tek bir karbon atomu katmanıdır (tek katmanlı). 0.142 nanometre moleküler bağ uzunluğuna sahip sp2-bağlı atomların bir düzlemi şeklinde bir karbon allotropudur.

Grafen katmanları birbirinin üzerine istiflenmiş, 0.335 nanometre arası bir düzlem aralığı ile grafiti oluşturmaktadır. Grafitteki ayrı grafen katmanları, grafenin grafitten pul pul dökülmesi sırasında aşılabilen “Van der Waals” kuvvetleri tarafından bir arada tutulur.

Grafen hangi alanlarda kullanılır?

Grafen oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. Özellikle bu geniş kullanım alanlarının yanında birçok önemli konularda insanlığa yardımcı olmaktadır. Kullanım alanlarını sıralayacak olursak;

- Grafen güneş pillerinde kullanılmaktadır. Yapısal özellikleri sayesinde güneş pilleri üretilmektedir.

- Giyilebilir elektronik cihazlarda akü görevi görmektedir.

- Nükleer santrallerde soğutma işleminde grafenden faydalanılmaktadır.

- Kanser tedavisinde grafen kullanılmaktadır. Kanserli hücrelerin erken teşhis edilmesinde grafen oldukça fazla yardımcı olmaktadır.

- Genetik hastalıkların tedavisinde de yine grafen kullanılmaktadır.

- Kurşun kalemlerde grafen bulunmaktadır.

- Diyabet kontrollerinde grafenin özelliklerinden faydalanılmaktadır.

- Diş ve kemiklerin tedavisinde grafen ilk tercihler arasında yer almaktadır.

- Grafen ile birlikte “beyin bilgisayarı” adı verilen ve beynin sırlarını çözmeye çalışan bir makinenin icadı üzerine çalışılmaktadır.

- Doğum kontrolü konusunda da yine grafen yardımcı olmaktadır.

Grafenin özellikleri

Grafen, bir atom kalınlığında insan tarafından bilinen en ince malzemedir. Aynı zamanda şaşırılacak derecede güce sahiptir. Daha da ayrıntı vermek gerekirse çelikten yaklaşık 200 kat daha güçlüdür. Bunun birlikte grafen mükemmel bir ısı ve elektrik iletkendir ve ilginç ışık emme yeteneklerine sahiptir. Neredeyse tüm endüstrilerde sınırsız entegrasyon potansiyeli ile dünyayı değiştirebilecek bir maddedir.


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