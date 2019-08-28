Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı tercih sonuçları açıklandı Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı yerleştirme sonuçlarını açıkladı Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden öğrenebilecek. Açıklanan kontenjanlara 2 bin 243 ortaöğretim, 2 bin 592 ön lisans ve 7 bin 165 lisans düzeyi olmak üzere toplam 12 bin personelin yerleştirmesi yapıldı.

Haber Merkezi 28 Ağustos 2019, 14:18 Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019, 16:13 AA