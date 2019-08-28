Ekonomi Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı yerleştirme sonuçlarını açıkladı
İŞ DÜNYASI

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı tercih sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı yerleştirme sonuçlarını açıkladı

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden öğrenebilecek. Açıklanan kontenjanlara 2 bin 243 ortaöğretim, 2 bin 592 ön lisans ve 7 bin 165 lisans düzeyi olmak üzere toplam 12 bin personelin yerleştirmesi yapıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme (KPSS 2019/4) sonuçlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

  • Buna göre, adaylar, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerine ilişkin sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

Açıklanan kontenjanlara 2 bin 243 ortaöğretim, 2 bin 592 ön lisans ve 7 bin 165 lisans düzeyi olmak üzere toplam 12 bin personelin yerleştirmesi sağlandı.

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