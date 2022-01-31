Ekonomi Savunma Sanayii Başkanı Demir F-35 haklarımızdan vazgeçmedik
SAVUNMA SANAYİ

Savunma Sanayii Başkanı Demir: F-35 haklarımızdan vazgeçmedik

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ''Ukrayna ile ilişkiler uzun süredir devam ediyor. Rusya ile de ilişkilerimiz var. İlişkilerimizin krizden etkilenmemesine çalışıyoruz. Ülkeler bu anlamda kendi ticaretlerini yapmakta serbestler'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi DHA
Savunma Sanayii Başkanı Demir: F-35 haklarımızdan vazgeçmedik
F-35

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in açıklamalarından satır başlıkları;

Ukrayna ile ilişkiler uzun süredir devam ediyor. Rusya ile de ilişkilerimiz var. İlişkilerimizin krizden etkilenmemesine çalışıyoruz. Ülkeler bu anlamda kendi ticaretlerini yapmakta serbestler.

(ABD ile F-16 sürecine ilişkin) Görüşmelerde ilk haberler olumlu sinyaller verildiği noktasında. Nihai olay kongreye gideceğini düşünürsek, beklentiyi dengede tutmalıyız.

(S-400 sürecine ilişkin) S-400 ikinci sistem görüşmelerinin uzun sürmesinin sebebi bu konuda karşı tarafın ketumluğu ve aşmak için yaptığımız manevra ve görüşmeler.

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