Savunma Sanayii Başkanı Demir: F-35 haklarımızdan vazgeçmedik

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in açıklamalarından satır başlıkları;

Ukrayna ile ilişkiler uzun süredir devam ediyor. Rusya ile de ilişkilerimiz var. İlişkilerimizin krizden etkilenmemesine çalışıyoruz. Ülkeler bu anlamda kendi ticaretlerini yapmakta serbestler.

(ABD ile F-16 sürecine ilişkin) Görüşmelerde ilk haberler olumlu sinyaller verildiği noktasında. Nihai olay kongreye gideceğini düşünürsek, beklentiyi dengede tutmalıyız.

(S-400 sürecine ilişkin) S-400 ikinci sistem görüşmelerinin uzun sürmesinin sebebi bu konuda karşı tarafın ketumluğu ve aşmak için yaptığımız manevra ve görüşmeler.

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