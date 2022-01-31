Savunma Sanayii Başkanı Demir: F-35 haklarımızdan vazgeçmedik

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in açıklamalarından satır başlıkları;
Ukrayna ile ilişkiler uzun süredir devam ediyor. Rusya ile de ilişkilerimiz var. İlişkilerimizin krizden etkilenmemesine çalışıyoruz. Ülkeler bu anlamda kendi ticaretlerini yapmakta serbestler.
(ABD ile F-16 sürecine ilişkin) Görüşmelerde ilk haberler olumlu sinyaller verildiği noktasında. Nihai olay kongreye gideceğini düşünürsek, beklentiyi dengede tutmalıyız.
(S-400 sürecine ilişkin) S-400 ikinci sistem görüşmelerinin uzun sürmesinin sebebi bu konuda karşı tarafın ketumluğu ve aşmak için yaptığımız manevra ve görüşmeler.