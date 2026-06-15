Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Savunma sanayisinde dev anlaşma: ASELSAN’dan milyon dolarlık ihracat hamlesi

Savunma sanayisinde dev anlaşma: ASELSAN’dan milyon dolarlık ihracat hamlesi

10:1715/06/2026, Pazartesi
Diğer
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
ASELSAN ihracatta vites yükseltti: 114,7 milyon dolarlık yeni anlaşma
ASELSAN ihracatta vites yükseltti: 114,7 milyon dolarlık yeni anlaşma

Türk savunma sanayiinin öncü şirketlerinden ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik radar, hava savunma, elektro-optik ve haberleşme sistemleri ile insansız platform faydalı yüklerini kapsayan 114,7 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre şirket, yurt dışındaki son kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda; radar sistemleri, hava savunma çözümleri, elektro-optik sistemler ve haberleşme ekipmanlarının tedariki için el sıkıştı.

İHA ve İDA’lara Türk imzası

Sözleşme kapsamında ayrıca, insansız hava araçları (İHA) ve insansız deniz araçları (İDA) için geliştirilen kritik faydalı yüklerin ihracatına yönelik de anlaşma sağlandı.

Bu adımın, Türkiye'nin insansız platform teknolojilerindeki küresel pazar payını artırma hedefine katkı sunması bekleniyor. İmzalanan satış sözleşmelerinin toplam bedeli 114,7 milyon ABD doları olarak açıklandı.





#savuna sanayi
#ASELSAN
#ihracat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2026 MEB lise tercih taerihleri ve tercih kılavuzu görüntüleme ekranı