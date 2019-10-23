Ekonomi Selçuk Bayraktar duyurdu AKINCI yuvadan ayrıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Selçuk Bayraktar duyurdu: AKINCI yuvadan ayrıldı

Selçuk Bayraktar duyurdu: AKINCI yuvadan ayrıldı

Selçuk Bayraktar, AKINCI’nın dışarıya çıkmak için yapılan hazırlık aşamasını paylaştı. Üzeri branda ile örtülen AKINCI’nın yanında tüm ekip asker selamı verdi.

Haber Merkezi IHA
Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı yuvadan ayrıldı.
Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı yuvadan ayrıldı.

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın dışarıya çıkış için yapılan hazırlık aşamalarını paylaştı.

Hazırlık aşaması bittiğinde üzerine branda çekilen AKINCI’nın yanında tüm ekip asker selamı verdi.

İHA
Üzeri branda ile örtülen AKINCI’nın yanında tüm ekip asker selamı verdi.

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden AKINCI’nın hazırlık ve brandalı görüntüsünü, ” Ve yuvadan ayrıldı. Peşinden biz de geliyoruz. Henüz ’O’ farkında değil” notu ile paylaştı.

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