Selçuk Bayraktar duyurdu: AKINCI yuvadan ayrıldı

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın dışarıya çıkış için yapılan hazırlık aşamalarını paylaştı.

Hazırlık aşaması bittiğinde üzerine branda çekilen AKINCI’nın yanında tüm ekip asker selamı verdi.

İHA Üzeri branda ile örtülen AKINCI’nın yanında tüm ekip asker selamı verdi.

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden AKINCI’nın hazırlık ve brandalı görüntüsünü, ” Ve yuvadan ayrıldı. Peşinden biz de geliyoruz. Henüz ’O’ farkında değil” notu ile paylaştı.

Ve 🐳 yuvadan ayrıldı.😥Peşinden biz de geliyoruz. Henüz 'O' farkında değil.😉#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🇹🇷 https://t.co/jEX9RIzr58

— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 23, 2019

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