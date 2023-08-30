Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST kuşağı dev bir dip dalgası gibi geliyor

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarından satır başlıkları;





Bundan yaklaşık 1.5 sene önce icra kurulumuzda Cumhuriyetimizin 100. Yılını taçlandırmak için İstanbul, Ankara ve İzmir’de TEKNOFEST düzenleme kararı aldık.





İstanbul'daki TEKNOFEST’te 2.5 milyondan daha fazla ziyaretçi ağırlayarak kendi rekorumuzu kırdık. Şimdi Ankara’da sizlerle birlikteyiz. Sonraki durağımız da 27 Eylül’de istiklalimizin sembol şehirlerinden güzel İzmir olacak.





Tüm TEKNOFEST paydaşlarımız T3 Vakfının depremden zarar gören kardeşlerimize yönelik faaliyetleri devam ediyor.





1 milyondan fazla genç TEKNOFEST’e başvurdu





Değerli genç kardeşlerim 2018’de ilk TEKNOFEST’i düzenlediğimizde bir fideyi toprağa dikmiştik. Milli teknoloji hamlesi kök salarak kalıcı hale geldi. İklim değişti zihinlerde bir devrim başladı. 1 milyondan fazla genç TEKNOFEST’in kalbi olan teknoloji yarışmalarına başvurdu.





Tuz Gölü’nde gökyüzüne roketler fırlatıldı. Roketçi kızlar tüm dünyaya biz de buradayız diye haykırdı. TEKNOFEST kuşağı dev bir dip dalgası gibi geliyor.





Bayrağımızı mümkün olan her alanda zirveye dikmeliyiz. Her alanda iddia sahibi olmaya devam etmeliyiz. SİHA’larımızla dünyada nasıl zirvedeki ülkelerden biri olduysak lider olduğumuz alanların sayısını hep birlikte artırmalıyız.





‘Daha gidecek çok yolumuz var’





Bu serüvende yarış çok çetin, azimle, gayretle, inançla aşmamız gereken nice zorluklar var. Daha gidecek çok yolumuz var.





Teknolojiyi milletimizin ve insanlığın hizmetine sunmadığımız takdirde yapılan bu çalışmalar bir anlam bulamıyor. Teknolojik dönüşüm öyle bir hızlanıyor ki zaman zaman insani değerleri göz ardı ediyor. Aslında insanlığı birbirine yakınlaştırmak için çok önemli araç olan sosyal medyaya baktığımızda en fazla etkileşim alma çabasının bazen yan yana duran insanları bile birbirinden uzaklaştırdığını görüyoruz. ‘Teknoloji için mi insan yoksa insan için mi teknoloji?’ sorusu çıkıyor.





Dünya değişiyor. İnsanlık yeni bir yol çiziyor. Bugün gelişmekte olan yapay zeka teknolojileri gelecekte hayatımızda daha fazla yer alacak. Yakın gelecekte birçok meslek ortadan kalkarken yeni alanlar yeni meslekler karşımıza çıkacak. Yarını öngörmeye çalışarak şimdiden hazırlık yapmalıyız."



