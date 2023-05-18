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Ekonomi

Şerafettin Elçi Havalimanı nisan ayında 34 bin yolcuya hizmet verdi

Şırnak’ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında kurulan ve 2013 yılında hizmet vermeye başlayan Şerafettin Elçi Havalimanı, 2023 yılı Nisan ayında 34 bin 754 yolcuya hizmet verdi.

09:51 . 18/05/2023 Perşembe
IHA
THY

THY

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanının 2023 yılı Nisan ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. İstatistiklere göre; Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında Nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 34 bin 754 oldu. Nisan ayında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 434’e ulaştı. Yük trafiği ise Nisan ayında toplamda 314 ton oldu.2023 yılının ilk 4 ayı döneminde ise yolcu trafiği 117 bin 418, uçak trafiği bin 175, yük trafiği ise 1 ton 93 kilogram olarak gerçekleşti.



#Şırnak
#Cizre
#Şerafettin Elçi Havalimanı
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