Sıfır arabada 'kapora' tuzağına dikkat: Tüketici derneklerinden uyarı

"Ticaret Bakanlığı sıfır araçları yetkili bayilerin dışında galerilerin satamayacağına yönelik düzenleme yapmış, 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirmişti. Ancak araç kiralama şirketleri için böyle bir sınırlama yok. O nedenle bu firmaları araya koyup böyle bir hileye gidilebilir diye düşünmüş"