Araba almayı düşünenler, bu listeye bakmadan karar vermeyin. Yılın ilk on ayında Türkiye’de sıfır otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 833 bini geçti. Satışlarda özellikle hibrit ve elektrikli araçlara olan talep öne çıkarken, otomatik benzinli araçlarda da yakıt verimliliği yüksek modeller kullanıcıların ilgisini çekiyor. İşte, en az yakıt tüketen 10 otomatik benzinli araba modelleri...
Motor tiplerine göre yapılan analizlerde, otomatik benzinli araçlar arasında en az yakıt tüketen modeller belli oldu. İşte yakıt cimrisi 10 otomatik benzinli arabalar ve fiyatları...
10- TOYOTA COROLLA SEDAN
Yakıt verimliliğiyle tanınan Toyota, hibrit teknolojisine yaptığı yatırımlarla öne çıkıyor. Türkiye’de üretilen Corolla Sedan, 1.5 litrelik benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle kullanıcıyla sunuluyor. 125 beygir gücündeki model, beş donanım seviyesinde, güvenlik donanımları büyük ölçüde standart. Ortalama 6,3 litre yakıt tüketen aracın fiyatı 1 milyon 750 bin TL’den başlıyor.
9-DACIA SANDERO STEPWAY
2025'in ilk dokuz ayında 16 binin üzerinde satışa ulaşan Sandero Stepway, Türkiye’de B-SUV segmentinin en çok tercih edilen modeli oldu. Ortalama 6,2 litrelik yakıt tüketimiyle dikkat çeken model, fiyat–performans dengesiyle de öne çıkıyor. 90 beygir gücünde otomatik şanzımanlı olarak sunulan araç, iki donanım seçeneğiyle satışta ve fiyatları 1 milyon 420 bin TL ile 1 milyon 480 bin TL arasında değişiyor.
8- NISSAN JUKE
B-SUV sınıfının tasarımıyla farklılaşan modeli Juke, 115 beygir güç üreten 1 litre hacimli motor taşıyor. 100 km’de karma yakıt sarfiyatı 6,1 litre olan aracın düz viteslisi de var. Otomatik olanıysa 1.874.300 TL’den başlayan fiyatlarla alınabiliyor.
7- PEUGEOT 2008
6,1 litreyle Juke ile aynı yakıt tüketimine sahip olmasına rağmen, 130 beygir gücüyle öne çıkıyor. Araç, 1,2 litrelik benzinli motor seçeneğine ek olarak elektrikli versiyonuyla da satışa sunuluyor. İki donanım seviyesinden alt versiyonun fiyatı 1.879.000 TL’den başlıyor.
6- KIA STONIC
1 litre hacimli motorundan aldığı 100 beygir gücü yedi ileri otomatik şanzımanıyla tekerlerine aktaran Koreli Stonic, ortalamada 5,8 litre yakıyor. Dört farklı donanımla pazara sürülen modelin başlangıç fiyatıysa 1.690.000 TL.
5- HYUNDAI BAYON
Kia markasının da sahibi Hyundai, Stonic ile aynı motor altyapısındaki Bayon modelini Türkiye’de üretiyor. Haliyle yakıt verisi de aynı biçimde 5,8 litre. Kardeş modeli Kore’den ithal edilirken, Bayon yerli üretim olmasının avantajıyla daha ucuz kalıyor. Modelin otomatik viteslisinin fiyatı 1.581.000 TL’den başlıyor.
4- OPEL CORSA
1,2 litre hacimli motoru 100 beygir güç üreten Corsa, B hatchback sınıfının en uzun süredir üretilen modellerinden biri. Elektrikli ve hibrit versiyonları da bulunan aracın, geleneksel benzinli motor taşıyanı 100 km’de ortalama 5,7 litre yakıyor. Otomatik vitesli olanı 1.648.000 TL’ye satılıyor.
3- SEAT IBIZA
Az yakan benzinliler listesinin ilk üç sırasını Volkswagen Grubu’nun araçları alıyor. Bunlardan Seat Ibiza’da 115 ve 150 beygir güç üreten iki farklı motor seçeneği var. Daha düşük güçtekinin ortalama yakıt tüketimi 5,3 litre. Kampanyalı anahtar teslim fiyatıysa 1.495.000 TL.
2- SKODA FABIA
İspanyol kardeşi Ibiza ile aynı motor altyapısındaki Çekya üretimi Fabia, küçük farklılıklarla ayrışıyor. Örneğin 5 cm daha uzun, 2 cm daha yüksek, boş ağırlığı 90 kg daha fazla gibi. Yakıt değerleri de hemen hemen aynı ve ortalamada 5,2 litre olarak açıklanıyor. Fiyatıysa 1.649.200 TL ile daha yüksek.
1- VOLKSWAGEN GOLF
Zirvede yer alan C hatchback sınıfının klasikleşmiş temsilcisi Golf’te, 150 beygirlik hibritin yanı sıra 1,5 litre hacimli 116 beygir güç üreten benzinlisi de ülkemizde satılıyor. Otomatik viteslisinin 100 km’de karma yakıt tüketimi 5 litre olan aracın fiyatıysa 2.535.000 TL.