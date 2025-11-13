9-DACIA SANDERO STEPWAY

2025'in ilk dokuz ayında 16 binin üzerinde satışa ulaşan Sandero Stepway, Türkiye’de B-SUV segmentinin en çok tercih edilen modeli oldu. Ortalama 6,2 litrelik yakıt tüketimiyle dikkat çeken model, fiyat–performans dengesiyle de öne çıkıyor. 90 beygir gücünde otomatik şanzımanlı olarak sunulan araç, iki donanım seçeneğiyle satışta ve fiyatları 1 milyon 420 bin TL ile 1 milyon 480 bin TL arasında değişiyor.